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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец победил нокаутом в России и защитил титулы от WBC, WBA и WBO

Обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental во втором среднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы победил венесуэльца Омара Гарсию, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок в формате 10 раундов прошел в андеркарте вечера бокса в российском Красноярске. В главном же событии местный экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев (34−2, 23 КО) встретится с Табисо Мчуну (21−5, 13 КО) из ЮАР.

Бой Ербосынулы — Гарсия завершился в восьмом раунде. Казахстанец в ходе затяжной атаки едва не выбросил соперника за канаты, но венесуэлец сумел навязать клинч, однако рефери практически сразу остановил поединок.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 13-й (восемь нокаутом) в 13 боях, а 29-летний Гарсия потерпел третье поражение, причем все в России — в его активе 15 побед (12 нокаутом).

Прошедший бой стал для Ербосынулы вторым в России. Карьеру он начал в октябре 2015 года с двух боев в Украине, а затем дважды выступал в США, шесть раз в Казахстане и один раз — в Австралии.

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