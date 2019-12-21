Казахстанец победил нокаутом в России и защитил титулы от WBC, WBA и WBO
Обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA
Обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA
Поединок в формате 10 раундов прошел в андеркарте вечера бокса в российском Красноярске. В главном же событии местный
Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 13-й (восемь нокаутом) в 13 боях, а 29-летний Гарсия потерпел третье поражение, причем все в России — в его активе 15 побед (12 нокаутом).
Прошедший бой стал для Ербосынулы вторым в России. Карьеру он начал в октябре 2015 года с двух боев в Украине, а затем дважды выступал в США, шесть раз в Казахстане и один раз — в Австралии.