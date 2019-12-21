Казахстанец победил нокаутом в России и защитил титулы от WBC, WBA и WBO

Поединок в формате 10 раундов прошел в андеркарте вечера бокса в российском Красноярске. В главном же событии местный экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев (34−2, 23 КО) встретится с Табисо Мчуну (21−5, 13 КО) из ЮАР.

Бой Ербосынулы — Гарсия завершился в восьмом раунде. Казахстанец в ходе затяжной атаки едва не выбросил соперника за канаты, но венесуэлец сумел навязать клинч, однако рефери практически сразу остановил поединок.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 13-й (восемь нокаутом) в 13 боях, а 29-летний Гарсия потерпел третье поражение, причем все в России — в его активе 15 побед (12 нокаутом).