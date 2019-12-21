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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Грабеж, подарили победу». Российский боксер скандально выиграл бой в вечере с казахстанцем

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов (24−3, 23 КО) со скандалом выиграл домашний бой против чеха Вацлава Пейсара (14−9, 12 КО), сообщает vRINGe.com.

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По итогам поединка в Красноярске Кудряшов выиграл раздельным решением судей — 97−92, 92−97, 95−94. В четвертой трехминутке россиянин отправлял соперника в нокдаун.

«Грабеж в Красноярске: Кудряшову подарили победу над Пейсаром. Кудряшов вернулся в ринг после досрочного поражения от Илунги Макабу в июне этого года и фактически провалил бой против чешского джорнимена Пейсара. Но несмотря на это получил “единичку” в графу побед», — пишет издание.

34-летний Кудряшов теперь имеет 24 победы в своем активе, но впервые выиграл не нокаутом, а 35-летний Пейсар потерпел девятое поражение в карьере. В сентябре 2017 года россиянин претендовал на титул WBA, но проиграл нокаутом кубинцу Юниеру Дортикосу (24−1, 22 КО).

Отметим, что до Кудряшова в вечере бокса в Красноярске обладатель титулов WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental во втором среднем весе казахстанец Айдос Ербосынулы (13−0, 9 КО) нокаутировал венесуэльца Омара Гарсию (15−3, 12 КО).

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