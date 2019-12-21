Чавес-младший сбежал с ринга и опозорил отца. От разъяренных фанатов его спасал Микки Рурк

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
23
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Лестер
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Дижон
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:45
Ницца
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Ним
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Валенсия
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Дженоа
40
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Шеффилд Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Саутгемптон
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Бернли
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Барселона
Алавес
41
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.12
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.12
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.12
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.12
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вольфсбург
20
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фрайбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вердер
10
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Сибирь
03
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Салават Юлаев
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Динамо Р
53
Хоккей. НХЛ
22.12
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Севилья
02
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.12
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Торпедо
27
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чавес-младший сбежал с ринга и опозорил отца. От разъяренных фанатов его спасал Микки Рурк

Мексиканец отказался продолжать бой с американцем.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (51 победа, 4 поражения, 1 ничья), бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76 кг) по версии WBC (2011 — 2012), отказался продолжать поединок с американцем Даниэлем Джейкобсом (36−3) после пятого раунда. Он сослался на травму руки, однако после боя назвал совсем другую причину побега с ринга.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок прошел в Финиксе (штат Аризона, США), на трибунах собралось около 10 тысяч мексиканцем, которых действия Чавеса сильно возмутили — на ринг полетели пластиковые бутылки и прочий мусор. 33-летний мексиканец покинул зал в сопровождении охраны, использовавшей в качеств щитов карточки с номерами раундов, а также Микки Рурка, который накрыл его курткой. Актер был в раздевалке боксера и до боя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В зале присутствовал отец Чавеса — 57-летний Хулио Сесар Чавес-старший, один из сильнейших боксеров рубежа 1980−1990-х годов, экс-чемпион мира в трех весовых категориях. Поступок сына его разочаровал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой с Джейкобсом пошел для Чавеса не по плану еще до начала. Мексиканец не уложился в вес, и поединок пришлось проводить в промежуточной весовой категории до 78,5 кг.

После боя Чавес-младший заявил, что Джейкобс сломал ему нос, из-за чего возникли трудности с дыханием, постоянно бил головой и локтями (это запрещено), но рефери на это никак не реагировал.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Прошу прощения у фанатов, — заявил мексиканец. — Я хотел бы провести матч-реванш. Он вел грязную борьбу, и если бы бой не остановился, продолжил бы делать это.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это самый крупный противник, с которым я когда-либо встречался, но я знал, что он устанет, — отметил в свою очередь 32-летний Джейкобс, дебютировавший в весе до 76 кг. — Они (болельщики) злятся не на меня. Они злятся на Чавеса.

 Россию хотят изолировать от мирового спорта
Кто и почему оскорбляет Дзюбу
Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси
Следком разъяснил позицию России в споре с ВАДА. Впереди суд
Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз
Россия провалила спринт. Устюгов не прошел квалификацию
Молодой русский вратарь из клуба Овечкина вошел в историю НХЛ
«Барселона» победила в матче чемпионата Испании по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь