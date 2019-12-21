Чавес-младший сбежал с ринга и опозорил отца. От разъяренных фанатов его спасал Микки Рурк
Мексиканец отказался продолжать бой с американцем.
Мексиканец отказался продолжать бой с американцем.
Мексиканский боксер Хулио Сезар
Поединок прошел в Финиксе (штат Аризона, США), на трибунах собралось около 10 тысяч мексиканцем, которых действия Чавеса сильно возмутили — на ринг полетели пластиковые бутылки и прочий мусор. 33-летний мексиканец покинул зал в сопровождении охраны, использовавшей в качеств щитов карточки с номерами раундов, а также Микки Рурка, который накрыл его курткой. Актер был в раздевалке боксера и до боя.
В зале присутствовал отец Чавеса — 57-летний Хулио Сесар
Бой с Джейкобсом пошел для Чавеса не по плану еще до начала. Мексиканец не уложился в вес, и поединок пришлось проводить в промежуточной весовой категории до 78,5 кг.
После боя
— Прошу прощения у фанатов, — заявил мексиканец. — Я хотел бы провести
— Это самый крупный противник, с которым я