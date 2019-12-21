Чавес-младший сбежал с ринга и опозорил отца. От разъяренных фанатов его спасал Микки Рурк

Источник: Спорт-Экспресс

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший (51 победа, 4 поражения, 1 ничья), бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76 кг) по версии WBC (2011 — 2012), отказался продолжать поединок с американцем Даниэлем Джейкобсом (36−3) после пятого раунда. Он сослался на травму руки, однако после боя назвал совсем другую причину побега с ринга.

Поединок прошел в Финиксе (штат Аризона, США), на трибунах собралось около 10 тысяч мексиканцем, которых действия Чавеса сильно возмутили — на ринг полетели пластиковые бутылки и прочий мусор. 33-летний мексиканец покинул зал в сопровождении охраны, использовавшей в качеств щитов карточки с номерами раундов, а также Микки Рурка, который накрыл его курткой. Актер был в раздевалке боксера и до боя.

В зале присутствовал отец Чавеса — 57-летний Хулио Сесар Чавес-старший, один из сильнейших боксеров рубежа 1980−1990-х годов, экс-чемпион мира в трех весовых категориях. Поступок сына его разочаровал.

Бой с Джейкобсом пошел для Чавеса не по плану еще до начала. Мексиканец не уложился в вес, и поединок пришлось проводить в промежуточной весовой категории до 78,5 кг.

После боя Чавес-младший заявил, что Джейкобс сломал ему нос, из-за чего возникли трудности с дыханием, постоянно бил головой и локтями (это запрещено), но рефери на это никак не реагировал.

— Прошу прощения у фанатов, — заявил мексиканец. — Я хотел бы провести матч-реванш. Он вел грязную борьбу, и если бы бой не остановился, продолжил бы делать это.