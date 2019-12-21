Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз

40-летний Лебедев заявил, что поединок с южноафриканцем может оказаться последним в его карьере. «Возможно, это звонок, что нужно дать дорогу молодым. Есть в жизни много других серьезных дел. Я сделал, что смог. Наверное, не буду продолжать», — отметил российский спортсмен.