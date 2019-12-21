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22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промоутер Рябинский: Лебедев уже всем всё доказал

КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский боксер Денис Лебедев своими прошлыми победами доказал свою состоятельность, заявил РИА Новости глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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Источник: Спорт РИА Новости

«У Дениса не получилось, такое бывает. Денис всем всё доказал в своей жизни, он был чемпионом мира по двум версиям — IBF и WBA. Он проводил бои с топовыми соперниками, а сейчас возраст берет свое: уже не та скорость, не те рефлексы. А продолжать карьеру или нет — принимать решение ему», — сказал Рябинский по телефону.

Лебедев в субботу единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за титул WBC Silver. Этот поединок стал для россиянина первым после возвращения на ринг. После боя 40-летний боксер заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

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