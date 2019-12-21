Промоутер Рябинский: Лебедев уже всем всё доказал

«У Дениса не получилось, такое бывает. Денис всем всё доказал в своей жизни, он был чемпионом мира по двум версиям — IBF и WBA. Он проводил бои с топовыми соперниками, а сейчас возраст берет свое: уже не та скорость, не те рефлексы. А продолжать карьеру или нет — принимать решение ему», — сказал Рябинский по телефону.