Промоутер Рябинский: Лебедев уже всем всё доказал
КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости, Василий
КРАСНОЯРСК, 21 дек — РИА Новости, Василий
«У Дениса не получилось, такое бывает. Денис всем всё доказал в своей жизни, он был чемпионом мира по двум версиям — IBF и WBA. Он проводил бои с топовыми соперниками, а сейчас возраст берет свое: уже не та скорость, не те рефлексы. А продолжать карьеру или нет — принимать решение ему», — сказал Рябинский по телефону.
Лебедев в субботу единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в бою за титул WBC Silver. Этот поединок стал для россиянина первым после возвращения на ринг. После боя 40-летний боксер заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.