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09:16 (мск), источник: Газета.Ру

«Посмешить людей?» Как Лебедев закончил с боксом

Российский боксер Денис Лебедев вернулся на ринг и потерпел поражение от южноафриканского боксера Табисо Мчуну единогласным решением арбитров, после чего во второй раз за год объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боксер Денис Лебедев, выступающий в первом тяжелом весе, вернулся на ринг поединком с южноафриканцем Табисо Мчуну в Красноярске.

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Бой в первой тяжелой весовой категории, в котором на кону стоял титлу чемпиона WBC Silver с потенциальной возможностью провести поединок за главный пояс Всемирного боксерского совета в данном дивизионе, прошел максимально скучно.

За полноценных двенадцать раундов соперники не показали яркого бокса, проработав весь бой на дистанции и так и не ввязавшись в красивые размены.

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31-летний Мчуну известен как нокаутер, однако в противостоянии с Лебедевым он не явил своего таланта в этом плане, предпочтя спокойную работу против 40-летнего оппонента, чьи лучшие годы явно позади.

Лебедев так и не смог заставить нервничать африканского соперника, что и подтвердили все арбитры, единогласно отдавшие победу гостю Красноярска — 120−107, 119−108, 115−112.

«Не вижу больше смысла продолжать карьеру. Посмешить людей? Или проводить бои как Александр Емельяненко — Михаил Кокляев? Я себя в таком не вижу. Есть у меня еще другая работа. Нужно полностью уделить внимание ей», — сказал Лебедев в ринге сразу по окончании поединка.

Российский боец, на счету которого теперь 32 победы при трех поражениях, уже завершал карьеру летом этого года, но тогда он сам рассказывал что сделал это не по собственному желанию, а в силу обстоятельств.

Лебедев хотел драться с Илунгой Макабу, но так и не смог получить права на этот поединок, а другое предложение его не устроило. Теперь же, кажется, что карьера россиянина действительно завершена бесповоротно и окончательно.

«Я знал, что бой будет сложным, потому что Лебедев очень опытный боец. Сильно готовился, приложил все усилия. Полностью выложился, поэтому победа заслуженная», — рассказал после поединка Мчуну.

Теперь Мчуну, вполне возможно, встретится с победителем противостояния Макабу с поляком Кшиштофом Влодарчиком, которые разыграют в своем противостоянии основной титул WBC.

Ну, а Лебедеву действительно лучше закончить. Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF вряд ли еще способен показать на ринге что-то серьезное. Его карьера была достаточно хорошей, но всему свое время.

Источник: РИА

Впрочем, боем Лебедева с Мчуну вечер бокса в Красноярске не ограничивался. В андеркарде крайне неоднозначную победу одержал в том же первом тяжелом весе другой россиянин Дмитрий Кудряшов, по версии судей одолевший Вацлава Пейсара. Победа вышла настолько спорной, что даже промоутер Кудряшова Андрей Рябинский заявил о том, что на самом деле его подопечный потерпел поражение.

«На мой взгляд, Дима проиграл этот бой. Дима — отличный парень и крутой боксер, это достойный человек. Но если говорить конкретно про этот бой, то Дима проиграл. Считаю, что судьи, которые откровенно присудили ему проигранный бой, оказывают ему сейчас медвежью услугу, делая его соучастником обмана, — отметил Рябинский. — Это не очень хорошо. Но Дима является порядочным человеком, я знаю его очень давно, и он в этих играх не участвует. Он вышел и отбоксировал, сделав свою работу честно».

Когда смог отправить соперника в нокдаун, хотел завершить все эффектно. Когда хочешь донести один удар, то ничего не получается.
Дмитрий Кудряшов

«Когда смог отправить соперника в нокдаун, хотел завершить все эффектно. Когда хочешь донести один удар, то ничего не получается. Тренера правильно подсказывали о том, что нужно работать серийно, но такой характер, от него никуда не деться. Получилось так, как получилось, — рассказал после поединка сам Кудряшов. — Победил, сделал нокдаун, прошел всю дистанцию. Наверное, это то, что нужно было мне сейчас, чтобы зрители не говорили, что я пробитый. Пропустил удары, не упал. Есть над чем работать. Здорово, что я прошел всю дистанцию. Силы оставались драться еще несколько раундов».

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Что же до Рябинского, то он еще перед боем Лебедева говорил о том, что поединок с Мчуну покажет дальнейший путь российского боксера, так что удивляться нечему.

«Бой покажет, готов ли Денис к продолжению карьеры. Ожидаю от него победы. Проблема в том, что у него был большой перерыв, но он очень хорошо провел подготовку к бою. Он очень волевой спортсмен. Он хорош, когда надо вытаскивать победу на зубах», — говорил Рябинский.

Лебедев старался, но не вытянул. Он не проиграл позорно, за этот бой не стыдно, но в 40 лет россиянин перестал быть конкурентоспособным, поэтому к решению о завершении карьеры все шло.

Александр Седов

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Леннокс Льюис в гостях у Дениса Лебедева
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