Боксер Кудряшов: Драться не умею, но очень люблю

«Дорогие друзья и поклонники бокса, хочу прокомментировать бой. Я не судья и не принимаю решения за них. Сам считаю, что недостаточно сделал для победы. Не серчайте, ребята, и помните — драться не умею, но очень люблю», — написал Кудряшов в своем аккаунте в Instagram.