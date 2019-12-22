Боксер Кудряшов: Драться не умею, но очень люблю
КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости, Василий
КРАСНОЯРСК, 22 дек — РИА Новости, Василий
«Дорогие друзья и поклонники бокса, хочу прокомментировать бой. Я не судья и не принимаю решения за них. Сам считаю, что недостаточно сделал для победы. Не серчайте, ребята, и помните — драться не умею, но очень люблю», — написал Кудряшов в своем аккаунте в Instagram.
Кудряшов в субботу в Красноярске победил Пейсара раздельным решением судей. Для россиянина эта победа стала 24-й (23 — нокаутом) при трех поражениях.