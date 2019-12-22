Экс-претендент на титул чемпиона мира в весе Головкина остался без победы над мексиканцем

Боксеры провели все отведенные десять раундов, по итогам которых Монтиэль отбоксировал чуть более активно, в конце он даже попытался завершить бой досрочно, но американец выстоял.

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В итоге ничья: 97−93 (в пользу Сентено), 95−95 и 96−94 (в пользу Монтиэля).

Как известно, Сентено в апреле 2018 года претендовал на пояс временного чемпиона WBC, но проиграл нокаутом Джермаллу Чарло, ставшему на тот момент обязательным претендентом на бой с Геннадием Головкиным.