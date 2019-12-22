Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта
Милан
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Эспаньол
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Брешиа
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:15
Спартак
Барыс
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Сельта
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетик
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
35
Хоккей. НХЛ
23.12
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23.12
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
51
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-претендент на титул чемпиона мира в весе Головкина остался без победы над мексиканцем

В рамках боксерского шоу Тони Харрисон — Джермелл Чарло представители
среднего веса (до 72,6 килограмма) американец Уго Сентено-младший (27−3−1, 14 KO) и мексиканец Хуан Масиас Монтиэль (21−4−2, 21 КО) не смогли выявить сильнейшего, сообщают Vesti.kz.

Наверх

Боксеры провели все отведенные десять раундов, по итогам которых Монтиэль отбоксировал чуть более активно, в конце он даже попытался завершить бой досрочно, но американец выстоял.

Читайте также
Обидчик казахстанца сенсационно проиграл мексиканцу за секунду до конца раунда

В итоге ничья: 97−93 (в пользу Сентено), 95−95 и 96−94 (в пользу Монтиэля).

Как известно, Сентено в апреле 2018 года претендовал на пояс временного чемпиона WBC, но проиграл нокаутом Джермаллу Чарло, ставшему на тот момент обязательным претендентом на бой с Геннадием Головкиным.

Отметим, что в андеркарте Харрисон — Чарло американский боксер Карлос Бальдерас, побеждавший казахстанца Берика Абдрахманова на Олимпиаде-2016, сенсационно проиграл мексиканцу Рене Теллезу.

Читайте также
Хабиб Нурмагомедов снова стал отцом перед визитом в Казахстан
Сели в лужу. Российские биатлонисты снова беспомощны под ливнем
Пока «Ливерпуль» брал ЧМ, «Сити» и «Лестер» рубились за 2 место
«Посмешить людей?» Как Лебедев закончил с боксом
Бе выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону, Логинов — 11-й
Семин против Губерниева: комментатор назвал журналистов оленями
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря (фото)
Малкин обогнал Могильного по очкам в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь