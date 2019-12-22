Джермелл Чарло одержал досрочную победу над Тони Харрисоном в бою-реванше

Чарло агрессивно начал бой — во второй трехминутке уронил Харрисона в нокдаун размашистым левым хуком. Активно начал следующий раунд, но затем отдал инициативу чемпиону. Плотность боя была на порядок выше, чем в их первом противостоянии. Чарло выбрасывал больше, но работал размашисто, много мазал. Харрисон боксировал эффективнее, первым номером, теснил оппонента.

Чемпион успевал даже немного паясничать, работал в кайф. Чарло был более зажат, уповал прежде всего на ударную мощь. И не зря. В 11-м раунде он потряс, уронил Харрисона во второй, а затем и в третий нокдаун (вновь прошел левый хук). После чего набросился на оппонента и вынудил рефери остановить бой.