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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Джермелл Чарло одержал досрочную победу над Тони Харрисоном в бою-реванше

В поединке-реванше двух американских боксеров первого среднего веса Тони Харрисон (28−3, 21 KO) проиграл титул по версии WBC предыдущему обладателю Джермеллу Чарло (33−1, 17 KO), сообщает vRINGe.com.

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Источник: Reuters

Чарло агрессивно начал бой — во второй трехминутке уронил Харрисона в нокдаун размашистым левым хуком. Активно начал следующий раунд, но затем отдал инициативу чемпиону. Плотность боя была на порядок выше, чем в их первом противостоянии. Чарло выбрасывал больше, но работал размашисто, много мазал. Харрисон боксировал эффективнее, первым номером, теснил оппонента.

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Чемпион успевал даже немного паясничать, работал в кайф. Чарло был более зажат, уповал прежде всего на ударную мощь. И не зря. В 11-м раунде он потряс, уронил Харрисона во второй, а затем и в третий нокдаун (вновь прошел левый хук). После чего набросился на оппонента и вынудил рефери остановить бой.

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Предыдущая схватка боксеров состоялась ровно год назад и завершилась спорной победой Харрисона.

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Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
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