Американец с поражением и выигрышем у Головкина вернулся в бокс с победы

Источник: AP 2019

Рефери был вынужден остановить бой, прошедший в Онтарио (США), в пятом раунде после того, как 40-летний Кабрера во второй раз побывал в нокдауне.

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36-летний Диррелл объявил о завершении карьеры после поражения от венесуэльца Хосе Ускатеги в марте 2018 года. Но впоследствии неоднократно заявлял о желании вернуться в бокс.

Ранее американец боксировал с Геннадием Головкиным, а именно в полуфинале Олимпиады-2004 в Афинах в весовой категории до 75 килограммов. Победу в том поединке со счетом 23:18 одержал казахстанский боксер, который в итоге стал серебряным призером, тогда как Андре выиграл бронзовую медаль.