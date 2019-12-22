Американец с поражением и выигрышем у Головкина вернулся в бокс с победы
Бывший временный чемпион IBF во втором среднем весе Андре Диррелл из США отметил возвращение в ринг досрочной победой над доминиканцем Хуаном Кабрерой, сообщают Vesti.kz.
Бывший временный чемпион IBF во втором среднем весе Андре Диррелл из США отметил возвращение в ринг досрочной победой над доминиканцем Хуаном Кабрерой, сообщают Vesti.kz.
Рефери был вынужден остановить бой, прошедший в Онтарио (США), в пятом раунде после того, как 40-летний Кабрера во второй раз побывал в нокдауне.
36-летний Диррелл объявил о завершении карьеры после поражения от венесуэльца Хосе Ускатеги в марте 2018 года. Но впоследствии неоднократно заявлял о желании вернуться в бокс.
Ранее американец боксировал с Геннадием Головкиным, а именно в полуфинале Олимпиады-2004 в Афинах в весовой категории до 75 килограммов. Победу в том поединке со счетом 23:18 одержал казахстанский боксер, который в итоге стал серебряным призером, тогда как Андре выиграл бронзовую медаль.
Стоит отметить, что впервые Головкин и Диррелл встретились между собой в 2003 году в Миссисипи на матчевой встрече сборных США и Казахстана, тогда сильнее оказался американец — 15:14.