Чавес не планирует завершать карьеру

«Уже через шесть недель смогу приступить к спаррингам. Чувствовал, что неплохо выступал и выигрывал бой. Джейкобс опасался моей мощи, когда я сближался, он использовал плечи, локти. При помощи локтя он нанёс мне рассечение, у меня открылось кровотечение. Я не мог видеть одним глазом, а после он ударил меня плечом и разбил нос. Я не мог нормально дышать. При всём уважении к Джейкобсу, он грязный боец. Он не давал мне драться. Мы будем просить реванш, не знаю, получим ли. Я его потряс в пятом раунде, но потом у меня открылась сечка. Всем, кто считает, что моя карьера завершена, могу сказать, что это не так», — приводит слова Чавеса BoxingScene.