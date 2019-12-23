Денис Лебедев завязал с поясами

Источник: РИА "Новости"

Один из самых известных российских боксеров этого века Денис Лебедев не смог показать, что готов реанимировать завершившуюся было карьеру. В бою, который мог принести ему статус претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Лебедев проиграл по очкам южноафриканцу Табисо Мчуну — и проиграл почти без вариантов, после поединка дав понять, что из бокса уходит, уже не оставляя себе шанса, как этим летом, вдруг передумать.

Главный бой красноярского шоу убил одну из самых любопытных интриг, связанных с отечественным профессиональным боксом. Денис Лебедев, уже успев объявить летом о том, что, вплотную приблизившись к 40-летнему рубежу, решил завершить славную — с чемпионскими титулами, с очень громкими боями — карьеру, вдруг передумал и захотел опять выйти на ринг.

А формально стоявший в его поединке с Табисо Мчуну второстепенный пояс Всемирного боксерского совета — WBC Silver — большинство источников приравнивали к претендентскому: кто выиграет, тот обязательно будет драться с победителем матча за вакантный в данный момент титул этой структуры. Такой матч — между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Кшиштофом Влодарчиком — вроде бы уже согласован. То есть Лебедеву на самом деле до титула пара шагов. И осталось только доказать, что ярлык мастера comeback, который к нему прилепили некоторые боксерские ресурсы, еще держится прочно.

Денис Лебедев действительно несколько раз возвращался в бокс после даже более длительных, чем нынешний — в год с небольшим, — перерывов. Один вообще длился чуть не в четыре раза дольше… Но это все были возвращения в возрасте либо молодом, либо среднем, либо том, что принято называть зрелым, но все-таки еще не совсем ветеранском. Трюк с возвращением в 40 Лебедеву не удался.

В его бою с Табисо Мчуну, видимо, глупо выделять какие-то ключевые точки, моменты. Соль поражения Лебедева чересчур очевидна, чтобы пытаться объяснить ее отдельными ошибками, отдельными удачами и прорывами соперника.

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Российскому боксеру, по сути, все 12 раундов просто чуть-чуть не хватало всего того, что в изобилии имелось у него еще несколько лет назад. Чуть-чуть не хватало скорости, чтобы увертываться от, может, не таких уж зубодробительных, но довольно колючих выпадов Мчуну. Чуть-чуть не хватало мощи, чтобы нанести оппоненту существенный урон при собственных — не таких уж редких — попаданиях: урон, как правило, получался символическим. Чуть-чуть не хватало выносливости, чтобы добавить в концовке. Это был и тот же самый Денис Лебедев, что когда-то разбирался с легендами бокса вроде Роя Джонса и Джеймса Тони, — неудобный, стойкий, с вечным poker face, не дающим понять, какими бы заметными ни были повреждения на лице, больно ему или нет. И совсем не тот — такая слегка ухудшенная, «недокрученная» версия. Для Табисо Мчуну, бойца, может, и без выдающихся достоинств, но физически крепкого, жесткого, она не представляла особой опасности.

Лебедев, разумеется, проиграл. И проиграл так, как никогда в жизни не проигрывал. Если отбросить легендарную битву с Гильермо Джонсом в 2013 году, в которой Лебедев не дотянул до 12-го раунда из-за жуткой, фактически ослепившей его гематомы и результат которой был аннулирован из-за проваленного оппонентом допинг-теста, то в его послужном списке до боя с Мчуну было всего две осечки. Это осечки в поединках с Марко Хуком в 2010 году и Муратом Гассиевым в 2016-м.

В обоих случаях Лебедев терпел поражения «на тоненького», так называемым раздельным решением, когда мнения судей по поводу исхода не совпадают. В Красноярске исход был кристально ясным.

Дома боксеров обычно судят более лояльно, чем в выездных поединках.

И в этом смысле счет на судейских картах был показательным. Только один арбитр посчитал преимущество Мчуну в этом бою небольшим — 115:112. Двое других отдали ему победу с разгромным счетом — 119:108 и 120:107. Это было, безусловно, проявлением высшей честности. Как и заявление Дениса Лебедева после боя. Оно было посвящено, естественно, его будущему в боксе. А следовало из заявления, что будущего нет: «Какой смысл? У Табисо я должен был выигрывать, но я не выиграл. И что говорить о том, что дальше?..».

Центральным боем «андеркарда» этого шоу был бой с участием еще одного известного российского «крузера» — Дмитрия Кудряшова. Тот чеха Вацлава Пейсара одолел, но отнюдь не так убедительно, чтобы дать повод говорить о себе как о соискателе титула. Это был выигрыш как раз «раздельным» решением.

Алексей Доспехов