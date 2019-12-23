Денис Лебедев завязал с поясами
Он проиграл Табисо Мчуну без вариантов.
Он проиграл Табисо Мчуну без вариантов.
Один из самых известных российских боксеров этого века Денис Лебедев не смог показать, что готов реанимировать завершившуюся было карьеру. В бою, который мог принести ему статус претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Лебедев проиграл по очкам южноафриканцу Табисо Мчуну — и проиграл почти без вариантов, после поединка дав понять, что из бокса уходит, уже не оставляя себе шанса, как этим летом, вдруг передумать.
Главный бой красноярского шоу убил одну из самых любопытных интриг, связанных с отечественным профессиональным боксом. Денис Лебедев, уже успев объявить летом о том, что, вплотную приблизившись к 40-летнему рубежу, решил завершить славную — с чемпионскими титулами, с очень громкими боями — карьеру, вдруг передумал и захотел опять выйти на ринг.
А формально стоявший в его поединке с Табисо Мчуну второстепенный пояс Всемирного боксерского совета — WBC Silver — большинство источников приравнивали к претендентскому: кто выиграет, тот обязательно будет драться с победителем матча за вакантный в данный момент титул этой структуры. Такой матч — между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Кшиштофом Влодарчиком — вроде бы уже согласован. То есть Лебедеву на самом деле до титула пара шагов. И осталось только доказать, что ярлык мастера comeback, который к нему прилепили некоторые боксерские ресурсы, еще держится прочно.
В его бою с Табисо Мчуну, видимо, глупо выделять
Российскому боксеру, по сути, все 12 раундов просто
Лебедев, разумеется, проиграл. И проиграл так, как никогда в жизни не проигрывал. Если отбросить легендарную битву с Гильермо Джонсом в 2013 году, в которой Лебедев не дотянул до 12-го раунда
Дома боксеров обычно судят более лояльно, чем в выездных поединках.
И в этом смысле счет на судейских картах был показательным. Только один арбитр посчитал преимущество Мчуну в этом бою небольшим — 115:112. Двое других отдали ему победу с разгромным счетом — 119:108 и 120:107. Это было, безусловно, проявлением высшей честности. Как и заявление Дениса Лебедева после боя. Оно было посвящено, естественно, его будущему в боксе. А следовало из заявления, что будущего нет: «Какой смысл? У Табисо я должен был выигрывать, но я не выиграл. И что говорить о том, что дальше?..».
Центральным боем «андеркарда» этого шоу был бой с участием еще одного известного российского «крузера» — Дмитрия Кудряшова. Тот чеха Вацлава Пейсара одолел, но отнюдь не так убедительно, чтобы дать повод говорить о себе как о соискателе титула. Это был выигрыш как раз «раздельным» решением.
Алексей Доспехов