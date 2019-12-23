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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Денис Лебедев завязал с поясами

Он проиграл Табисо Мчуну без вариантов.

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Источник: РИА "Новости"

Один из самых известных российских боксеров этого века Денис Лебедев не смог показать, что готов реанимировать завершившуюся было карьеру. В бою, который мог принести ему статус претендента на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), Лебедев проиграл по очкам южноафриканцу Табисо Мчуну — и проиграл почти без вариантов, после поединка дав понять, что из бокса уходит, уже не оставляя себе шанса, как этим летом, вдруг передумать.

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Главный бой красноярского шоу убил одну из самых любопытных интриг, связанных с отечественным профессиональным боксом. Денис Лебедев, уже успев объявить летом о том, что, вплотную приблизившись к 40-летнему рубежу, решил завершить славную — с чемпионскими титулами, с очень громкими боями — карьеру, вдруг передумал и захотел опять выйти на ринг.

А формально стоявший в его поединке с Табисо Мчуну второстепенный пояс Всемирного боксерского совета — WBC Silver — большинство источников приравнивали к претендентскому: кто выиграет, тот обязательно будет драться с победителем матча за вакантный в данный момент титул этой структуры. Такой матч — между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Кшиштофом Влодарчиком — вроде бы уже согласован. То есть Лебедеву на самом деле до титула пара шагов. И осталось только доказать, что ярлык мастера comeback, который к нему прилепили некоторые боксерские ресурсы, еще держится прочно.

Денис Лебедев действительно несколько раз возвращался в бокс после даже более длительных, чем нынешний — в год с небольшим, — перерывов. Один вообще длился чуть не в четыре раза дольше… Но это все были возвращения в возрасте либо молодом, либо среднем, либо том, что принято называть зрелым, но все-таки еще не совсем ветеранском. Трюк с возвращением в 40 Лебедеву не удался.

В его бою с Табисо Мчуну, видимо, глупо выделять какие-то ключевые точки, моменты. Соль поражения Лебедева чересчур очевидна, чтобы пытаться объяснить ее отдельными ошибками, отдельными удачами и прорывами соперника.

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Российскому боксеру, по сути, все 12 раундов просто чуть-чуть не хватало всего того, что в изобилии имелось у него еще несколько лет назад. Чуть-чуть не хватало скорости, чтобы увертываться от, может, не таких уж зубодробительных, но довольно колючих выпадов Мчуну. Чуть-чуть не хватало мощи, чтобы нанести оппоненту существенный урон при собственных — не таких уж редких — попаданиях: урон, как правило, получался символическим. Чуть-чуть не хватало выносливости, чтобы добавить в концовке. Это был и тот же самый Денис Лебедев, что когда-то разбирался с легендами бокса вроде Роя Джонса и Джеймса Тони, — неудобный, стойкий, с вечным poker face, не дающим понять, какими бы заметными ни были повреждения на лице, больно ему или нет. И совсем не тот — такая слегка ухудшенная, «недокрученная» версия. Для Табисо Мчуну, бойца, может, и без выдающихся достоинств, но физически крепкого, жесткого, она не представляла особой опасности.

Лебедев, разумеется, проиграл. И проиграл так, как никогда в жизни не проигрывал. Если отбросить легендарную битву с Гильермо Джонсом в 2013 году, в которой Лебедев не дотянул до 12-го раунда из-за жуткой, фактически ослепившей его гематомы и результат которой был аннулирован из-за проваленного оппонентом допинг-теста, то в его послужном списке до боя с Мчуну было всего две осечки. Это осечки в поединках с Марко Хуком в 2010 году и Муратом Гассиевым в 2016-м.

В обоих случаях Лебедев терпел поражения «на тоненького», так называемым раздельным решением, когда мнения судей по поводу исхода не совпадают. В Красноярске исход был кристально ясным.

Дома боксеров обычно судят более лояльно, чем в выездных поединках.

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И в этом смысле счет на судейских картах был показательным. Только один арбитр посчитал преимущество Мчуну в этом бою небольшим — 115:112. Двое других отдали ему победу с разгромным счетом — 119:108 и 120:107. Это было, безусловно, проявлением высшей честности. Как и заявление Дениса Лебедева после боя. Оно было посвящено, естественно, его будущему в боксе. А следовало из заявления, что будущего нет: «Какой смысл? У Табисо я должен был выигрывать, но я не выиграл. И что говорить о том, что дальше?..».

Центральным боем «андеркарда» этого шоу был бой с участием еще одного известного российского «крузера» — Дмитрия Кудряшова. Тот чеха Вацлава Пейсара одолел, но отнюдь не так убедительно, чтобы дать повод говорить о себе как о соискателе титула. Это был выигрыш как раз «раздельным» решением.

Алексей Доспехов

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Леннокс Льюис в гостях у Дениса Лебедева
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