Казахстанский боксер нокаутировал россиянина с 73 боями в профи
Казахстанский боксер Ержан Ордабаев одержал вторую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Ержан Ордабаев одержал вторую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
Свой второй бой на
Его соперником был россиянин Александр Салтыков, имевший на момент поединка record 12−58−3, 7 КО.
Поединок в рамках второго полулегкого веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором победой Ордабаева техническим нокаутом.
Для казахстанца эта победа стала второй в двух боях в профи, оба из которых он завершил досрочно.
Дебютировал на профессиональном ринге Ордабаев в сентябре в Москве, когда в первом раунде заставил сдаться белоруса Антона Бекиша (5−21−1, 4 КО), дважды отправив того в нокдаун.