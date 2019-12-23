Казахстанский боксер нокаутировал россиянина с 73 боями в профи

Свой второй бой на профи-ринге казахстанец провел в рамках вечера бокса «Гладиатор — 5» в станице Каневская (Краснодарский край, Россия).

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Его соперником был россиянин Александр Салтыков, имевший на момент поединка record 12−58−3, 7 КО.

Поединок в рамках второго полулегкого веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором победой Ордабаева техническим нокаутом.

Для казахстанца эта победа стала второй в двух боях в профи, оба из которых он завершил досрочно.