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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер нокаутировал россиянина с 73 боями в профи

Казахстанский боксер Ержан Ордабаев одержал вторую победу в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.

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Свой второй бой на профи-ринге казахстанец провел в рамках вечера бокса «Гладиатор — 5» в станице Каневская (Краснодарский край, Россия).

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Его соперником был россиянин Александр Салтыков, имевший на момент поединка record 12−58−3, 7 КО.

Поединок в рамках второго полулегкого веса был рассчитан на шесть раундов, но завершился во втором победой Ордабаева техническим нокаутом.

Для казахстанца эта победа стала второй в двух боях в профи, оба из которых он завершил досрочно.

Дебютировал на профессиональном ринге Ордабаев в сентябре в Москве, когда в первом раунде заставил сдаться белоруса Антона Бекиша (5−21−1, 4 КО), дважды отправив того в нокдаун.

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