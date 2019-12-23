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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сопромоутер Головкина рассказал правду о скандальном бое Джейкобс — Чавес

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал результат поединка между мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим (51−4−1, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (36−3, 30 КО).

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Источник: AP 2019

Поединок второго среднего веса стал главным событием вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США) и был рассчитан на 12 раундов. Однако после пятой трехминутки Чавес отказался от продолжения, сославшись на перелом руки и травму носа. Решение мексиканца привело к беспорядкам на арене. Недовольные фанаты освистали мексиканца и закидали ринг посторонними предметами.

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«После двух раундов я думал про себя, что Чавес опасен, и даже по прошествии четырех раундов, когда у них в конце четвертой трехминутки произошел этот обмен ударами, трудно было выделить фаворита, — сказал Хирн в интервью IFL TV. — В пятом же раунде Дэнни стал более раскован и разбил Чавесу нос ударом правой».

«Затем я увидел, как он идет в свой угол. У него из носа шла кровь, — сказал Хирн насчет Чавеса-младшего. — Он пришел прямо в свой угол и сказал Фредди Роучу, что не может продолжать бой из-за проблем с носом. Я тогда подумал: “Не делай этого, не нужно так поступать”. Они попытались убедить его продолжить, но он повернулся к рефери и сказал ему, что не может дышать и с него хватит. Нам непросто называть их “трусами”. Ты повредил свой нос и тебе трудно дышать, — мы бы хотели продолжения, понимаете, о чем я? Но так уж они поступают. К сожалению для Чавеса-младшего, он — мексиканец. Страсть в их крови, они настоящие воины. Рядом со мной сидел Майки Гарсия, и он мне сказал, что так нельзя делать. На протяжении пяти раундов это был действительно хороший поединок. Дэнни Джейкобс мне сказал, что я питаю слабость к Чавесу. И это правда. Сейчас мне кажется, что он очень ранимый парень и слегка сумасшедший. Он бы не выиграл этот бой, но если бы он оставил всего себя в ринге, то его бы простили. Вы знаете, после пяти раундов не было ни одного человека, кто не восхищался бы им, но затем он все испортил».

Напомним, что Хирн также является со-промоутером казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), владеющего титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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