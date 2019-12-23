Сопромоутер Головкина рассказал правду о скандальном бое Джейкобс — Чавес
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал результат поединка между мексиканцем Хулио Сезаром
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал результат поединка между мексиканцем Хулио Сезаром
Поединок второго среднего веса стал главным событием вечера бокса на арене Talking Stick Resort в Финиксе (штат Аризона, США) и был рассчитан на 12 раундов. Однако после пятой трехминутки Чавес отказался от продолжения, сославшись на перелом руки и травму носа. Решение мексиканца привело к беспорядкам на арене. Недовольные фанаты освистали мексиканца и закидали ринг посторонними предметами.
«После двух раундов я думал про себя, что Чавес опасен, и даже по прошествии четырех раундов, когда у них в конце четвертой трехминутки произошел этот обмен ударами, трудно было выделить фаворита, — сказал Хирн в интервью IFL TV. — В пятом же раунде Дэнни стал более раскован и разбил Чавесу нос ударом правой».
«Затем я увидел, как он идет в свой угол. У него из носа шла кровь, — сказал Хирн насчет
Напомним, что Хирн также является