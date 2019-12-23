Сопромоутер Головкина рассказал правду о скандальном бое Джейкобс — Чавес

«Затем я увидел, как он идет в свой угол. У него из носа шла кровь, — сказал Хирн насчет Чавеса-младшего. — Он пришел прямо в свой угол и сказал Фредди Роучу, что не может продолжать бой из-за проблем с носом. Я тогда подумал: “Не делай этого, не нужно так поступать”. Они попытались убедить его продолжить, но он повернулся к рефери и сказал ему, что не может дышать и с него хватит. Нам непросто называть их “трусами”. Ты повредил свой нос и тебе трудно дышать, — мы бы хотели продолжения, понимаете, о чем я? Но так уж они поступают. К сожалению для Чавеса-младшего, он — мексиканец. Страсть в их крови, они настоящие воины. Рядом со мной сидел Майки Гарсия, и он мне сказал, что так нельзя делать. На протяжении пяти раундов это был действительно хороший поединок. Дэнни Джейкобс мне сказал, что я питаю слабость к Чавесу. И это правда. Сейчас мне кажется, что он очень ранимый парень и слегка сумасшедший. Он бы не выиграл этот бой, но если бы он оставил всего себя в ринге, то его бы простили. Вы знаете, после пяти раундов не было ни одного человека, кто не восхищался бы им, но затем он все испортил».