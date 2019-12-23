«Оба бьющие и могут идти в профи». Призер Олимпиады — о боксерах из Казахстана и отборе на Игры-2020

Квалификационные турниры перед ОИ-2020 пройдут в феврале и мае следующего года — Казахстан будет отбираться через зону Азия/Океания.

— Сейчас все по-другому. Раньше Азия отдельно отбиралась, Европа — отдельно, Океания — тоже. А сейчас, сами видите, в AIBA меняется руководство. Некоторые страны хотят не допустить до Игр. Россию, например. Есть столько разных моментов… Но будут отборочные турниры, которые, думаю, можно рассматривать, как этапы подготовки к главным стартам, и все наши боксеры успешно их преодолеют. Хотелось бы, конечно, чтобы все весовые категории были забиты, но это спорт, и только ринг покажет, кто сильнее, — говорит Елеуов.

— А как относитесь к сокращению весовых категорий до восьми?

— В мое время было 12 категорий. Я как-то к этому не очень отношусь… Многим ребятам приходиться подниматься в весе, кто-то «гоняет» килограммы. Когда раньше было 12 категорий, то каждый все знал… А сейчас все меняется. У борцов тоже поменялось: у них было много весов, а стало четыре-пять-шесть. Точно не помню, но их стало меньше. Мы в боксе тоже к этому подходим. К этому надо привыкать.

Важнее идти к своей цели, несмотря ни на что. Приведу пример: Серик Сапиев. Он хоть помладше меня, но я видел, как он шел к своей цели. Даже в тренировочном процессе должен был быть первым. И так у любого спортсмена — кто хочет чего-то добиться, тот добьется. Нужно просто идти к своей цели, не обращая внимание ни на что.

— Сейчас в сборной наблюдается конкуренция. В категории до 81 килограмма у Казахстана чемпионы мира и Азии — Бекзад Нурдаулетов и Бек Нурмаганбет. Есть конкуренты и у Василия Левита.

— Кто сильнее, тот и поедет. Тут решать тренерскому составу. Не очень легко выбрать. Лишь бы они с выбором не ошиблись. В той же категории до 81 килограмма могут выстрелить оба — и тот, и другой. Они оба готовы к главному турниру.

— В категории до 75 килограммов тоже дуэль — Абильхан Аманкул против Турсынбая Кулахмета.

— Наоборот, хорошо, что есть такой выбор. И все зависит от них. Я приведу в пример из категории до 75 килограммов. Мейирим Нурсултанов был конкурентом для Жанибека Алимханулы. Один ушел в профессионалы, другой — остался. Я не знаю, как будет в этот раз. Это Олимпийские игры, и поедет только один. А второй будет либо дальше терпеть… Но обоим можно смело идти в профессионалы. Они оба бьют, и школа у них хорошая. Они могут показать себя и там, и там.

— На ОИ, скорее всего, вернутся к машинкам. Результаты будут выводить на монитор после раундов, как было раньше. Вы за текущую систему, когда судьи по своим впечатлениям ставят оценки, или за подсчет по ударам?

— В наше время было честнее. Но каждому свое время. Я и пять раундов боксировал, и четыре, а когда стало три — я тогда бросил. Тогда бои за разницу в 20 очков останавливали в виду явного преимущества. Потом шлемы с боксеров сняли, но мне нравилось в шлеме. Сейчас люди уже привыкли, а когда шлемы только убрали, то с одних соревнований половина участников выходила с сечками.

— И все же. Подсчет очков по ударам или визуально, как у профессионалов?

— По ударам.