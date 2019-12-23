Победитель Олимпиады защитил нокаутом титул чемпиона мира в весе Головкина

Источник: AP 2019

Главное событие вечера бокса в японской Йокогаме завершилось в пятом раунде, когда рефери остановил избиение Батлера.

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Для 33-летнего Мураты эта победа стала 16-й (13 нокаутом) при двух проигрышах, а 24-летний Батлер, впервые претендовавший на титул чемпиона мира, потерпел второе поражение — также у канадца 28 побед (24 нокаутом) и одна ничья.

Титулом WBA (Regular) Мурата владел с октября 2017 по октябрь 2018 года, пока не проиграл решением Робу Бранту (25−2, 17 КО). В июле японец взял реванш у американца, нокаутировав его, и стал двукратным чемпионом мира. Бой против Батлера стал для Мураты первой защитой титула.

Ранее Мурата мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), который владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Стороны договорились начать переговоры о поединке в случае победы японца в первом бою с Брантом, но в планы вмешалось поражение.