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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Кто вместе с Головкиным завершил 2019 год в статусе чемпиона мира в среднем весе

В среднем весе по состоянию на конец 2019 года шесть чемпионов мира, передает корреспондент Vesti.kz.

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Титулами IBF и IBO владеет казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО), поясом WBA (Super) — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), WBC — американец Джермалл Чарло (30−0, 22 КО), а WBO — его соотечественник Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).

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В среднем весе у WBA вместе с «суперчемпионом» Альваресом есть еще два чемпиона мира: «регулярным» титулом владеет японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), а «временным» — британец Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО), вернувшийся со второго среднего дивизиона.

Также в 2019 году WBC присвоила Альваресу звание «франшизного» чемпиона, но этот титул имеет статус особенного и не разыгрывается — даже в случае поражения мексиканец не лишится его.

В последних боях Головкин 5 октября решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 5 КО), Альварес 2 ноября нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО), Чарло 7 декабря нокаутировал ирландца Денниса Хогана (28−3−1, 7 КО), а Андраде еще 29 июня решением выиграл у поляка Мацея Сулецки (28−2, 11 КО).

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В этом месяце выступили и Мурата с Юбенком. Британец 7 декабря в одном вечере с Чарло досрочно победил россиянина Матвея Коробова (28−3−1, 14 КО), получившего травму, а японец сегодня, 23 декабря, нокаутировал канадца Стивена Батлера (28−2−1, 24 КО).

Следующий бой Головкина планируется на 28 марта — наиболее вероятным соперником называется претендент на титул IBF поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО), а 30 января Андраде встретится с ирландцем Люком Келлером (17−2−1, 5 KO). Даты следующих боев остальных чемпионов этого веса пока неизвестны.

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Отметим, что Головкин, Альварес и Андраде выступают на стриминговом сервисе DAZN, Чарло и Юбенк — в проекте Premier Boxing Champions с трансляциями на телеканалах Showtime и Fox, а Мурата — на канале ESPN.

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