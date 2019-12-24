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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину предоставился шанс объединить титулы на 55-тысячном стадионе

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) входит в список кандидатов в соперники на бой с обладателем титула «регулярного» чемпиона WBA в этом же весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 KO). Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, ведущий дела японского боксера.

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23 декабря в Иокогаме (Япония) Мурата защитил свой титул, нокаутировав в пятом раунде канадца Стивена Батлера (28−2−1, 24 KO). Видео боя можно посмотреть здесь.

По словам Арума, теперь, после успешной защиты титула, они хотят устроить японскому боксеру бой против Головкина или мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО), владеющего титулом WBA (Super) в среднем весе. Сам бой планируется провести в Японии, до начала летних Олимпийских игр в Токио, на 55-ти тысячном стадионе «Токио Доум».

«Мы надеемся перед токийской Олимпиадой привезти сюда “Канело” Альвареса или Головкина, чтобы устроить очень большой бой с Муратой в “Токио Доум”, — цитирует Арума The Japan Times. — Оба боксера говорили мне, что с удовольствием приедут в Японию и проведут большой бой против Мураты, и это я надеюсь организовать».

Свой последний бой Головкин провел в октябре в Нью-Йорке (США), когда победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал два вакантных титула. Возвращение казахстанца ожидается в марте 2020 года.

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