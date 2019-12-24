Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
37
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
17
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
26
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
51
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
30
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
11:49 (мск), источник: Prosports.kz

В DAZN назвали главного претендента на бой с «Канело»

Репортер Sports Illustrated и DAZN USA Крис Мэнникс назвал наиболее вероятных соперников чемпиона мира в среднем и втором среднем весах мексиканца Сауля Альвареса, сообщает Prosports.kz.

Наверх
Источник: Prosports.kz

«Полная тишина по поводу его следующего соперника. Ожидается, что после освобождения завоеванного им в ноябре титула чемпиона мира в полутяжелом весе Альварес свой следующий бой проведет во втором среднем весе (до 168 фунтов). Промоутер Эдди Хирн надеется, что “Канело” сразится с одним из двух его подопечных, топов второго среднего веса — Каллумом Смитом (27−0, 19 КО) либо Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО). У Хирна еще не было никаких контактов с промоутерами Альвареса из Golden Boy, однако ходят упорные слухи о том, что выбор падет на бывшего средневеса Сондерса», — пишет Мэнникс.

Напомним, что обычно Сауль Альварес проводит бои в уик-энды, близкие к главным мексиканским праздникам — «Синко де Майо» весной и дню независимости Мексики (16 сентября).

Мэнникс также писал, что если Геннадий Головкин в конце марта 2020 года успешно защитит титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF и IBO в бою против поляка Камила Шереметы вполне вероятно получит шанс выйти на ринг против «Канело» в сентябре следующего года.

Балаев может покинуть «Тобол» из-за Бабаяна
Обошел Головина: Дзюба признан лучшим в России
Овечкин забил, Кузнецова сослали в запас. «Вашингтон» разгромлен
«Зеленое дерби» в Давосе. Топовый хоккей и крутейшая атмосфера
Наш биатлон трясет: Малышко выгнали, Польховского вернули
Украинская звезда Playboy провела 40 стартов в ралли (фото)
Бешеный матч в Торонто потряс НХЛ. 14 шайб и гол Свечникова
Русские из «Тампы» не пощадили Бобровского (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь