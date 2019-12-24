В DAZN назвали главного претендента на бой с «Канело»

«Полная тишина по поводу его следующего соперника. Ожидается, что после освобождения завоеванного им в ноябре титула чемпиона мира в полутяжелом весе Альварес свой следующий бой проведет во втором среднем весе (до 168 фунтов). Промоутер Эдди Хирн надеется, что “Канело” сразится с одним из двух его подопечных, топов второго среднего веса — Каллумом Смитом (27−0, 19 КО) либо Билли Джо Сондерсом (29−0, 14 КО). У Хирна еще не было никаких контактов с промоутерами Альвареса из Golden Boy, однако ходят упорные слухи о том, что выбор падет на бывшего средневеса Сондерса», — пишет Мэнникс.