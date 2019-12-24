Альварес признан лучшим боксером года по версии журнала Ring

Альварес в ноябре нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у россиянина пояс WBO в полутяжелом весе, выиграв чемпионский титул в четвертой весовой категории в карьере. Награда лучшему боксеру года вручается журналом Ring с 1928 года.

Как сообщается на сайте Ring, событием года назван бой-реванш между Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, который 7 декабря победил американца и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.