Альварес признан лучшим боксером года по версии журнала Ring
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии журнала Ring.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии журнала Ring.
Альварес в ноябре нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у россиянина пояс WBO в полутяжелом весе, выиграв чемпионский титул в четвертой весовой категории в карьере. Награда лучшему боксеру года вручается журналом Ring с 1928 года.
Как сообщается на сайте Ring, событием года назван