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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Альварес признан лучшим боксером года по версии журнала Ring

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мексиканец Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии журнала Ring.

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Альварес в ноябре нокаутировал Сергея Ковалева и отобрал у россиянина пояс WBO в полутяжелом весе, выиграв чемпионский титул в четвертой весовой категории в карьере. Награда лучшему боксеру года вручается журналом Ring с 1928 года.

Как сообщается на сайте Ring, событием года назван бой-реванш между Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, который 7 декабря победил американца и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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