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15:57 (мск), источник: ТАСС

Флойд Мэйуэзер признан самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия по версии Forbes

ТАСС, 24 декабря. Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия, который возглавил американский боксер Флойд Мэйуэзер.

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Источник: AP 2019

Согласно данным издания, Мэйуэзер заработал за 10 лет $915 млн. При этом в сумме за два боя против филиппинца Мэнни Пакьяо в 2015 году и ирландца Коннора Макгрегора (2017) он заработал более $500 млн.

Второе место в рейтинге занял португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который заработал за 10 лет $800 млн. Третьим стал аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси — $750 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых спортсменов мира последнего десятилетия также вошли баскетболист Леброн Джеймс ($680 млн), теннисист Роджер Федерер ($640 млн), гольфисты Тайгер Вудс ($615 млн) и Фил Микельсон ($480 млн), боксер Пакьяо ($435 млн), баскетболист Кевин Дюрант ($425 млн), а также гонщик Льюис Хэмилтон ($400 млн).

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