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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко решил расстаться с промоутером после поражения от Головкина

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBF украинец Сергей Деревянченко объявил, что решил расстаться с промоутером Лу ДиБеллой.

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В последнем бою Деревянченко 5 октября проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом по версиям IBF и IBO.

— За что уволил своего промоутера?
— У меня закончился контракт с ДиБеллой, — говорит Деревянченко. — Я, получается, сейчас свободный агент. Сейчас я в Украине, а когда вернусь в Штаты — он мне какое-то предложение, наверное, сделает. Я его посмотрю, но не хотел бы с ним работать. Причина — у меня года два назад были простои большие, он не мог сделать мне бои, а если организовал, то за маленькие гонорары. Большие простои, маленькие гонорары — было туговато.

Подписчики «От души в душу», кто хочет стать моим промоутером, вы должны сделать мне пять боев и предложить хорошую сумму. Шесть нулей! Условия свои прописывайте в комментариях, — сказал Деревянченко.

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