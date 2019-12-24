Деревянченко решил расстаться с промоутером после поражения от Головкина

В последнем бою Деревянченко 5 октября проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину, который стал чемпионом по версиям IBF и IBO.
— За что уволил своего промоутера?
— У меня закончился контракт с ДиБеллой, — говорит Деревянченко. — Я, получается, сейчас свободный агент. Сейчас я в Украине, а когда вернусь в Штаты — он мне
Подписчики «От души в душу», кто хочет стать моим промоутером, вы должны сделать мне пять боев и предложить хорошую сумму. Шесть нулей! Условия свои прописывайте в комментариях, — сказал Деревянченко.