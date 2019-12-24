Деревянченко решил расстаться с промоутером после поражения от Головкина

— За что уволил своего промоутера?

— У меня закончился контракт с ДиБеллой, — говорит Деревянченко. — Я, получается, сейчас свободный агент. Сейчас я в Украине, а когда вернусь в Штаты — он мне какое-то предложение, наверное, сделает. Я его посмотрю, но не хотел бы с ним работать. Причина — у меня года два назад были простои большие, он не мог сделать мне бои, а если организовал, то за маленькие гонорары. Большие простои, маленькие гонорары — было туговато.