Деревянченко назвал себя самым богатым украинским боксером после боя с Головкиным

— Кто из действующих украинских боксеров получил самый большой гонорар?

— Все говорят — ну, я наверное (смеется). Смотря у кого как забирают — 35−40 процентов. Тренеры — 10 процентов, менеджер — 10−15, тренировочный лагерь еще. Плюс если ты за много поясов боксируешь — каждая федерация забирает, 2−3 процента. Еще промоутер забирает. Налог платишь в конце года, — отмечает Деревянченко.