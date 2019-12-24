Деревянченко назвал себя самым богатым украинским боксером после боя с Головкиным

Официальный чек Деревянченко за поединок составлял 5,2 миллиона долларов, а Головкина — 15 миллионов.
— Кто из действующих украинских боксеров получил самый большой гонорар?
— Все говорят — ну, я наверное (смеется). Смотря у кого как забирают — 35−40 процентов. Тренеры — 10 процентов, менеджер — 10−15, тренировочный лагерь еще. Плюс если ты за много поясов боксируешь — каждая федерация забирает, 2−3 процента. Еще промоутер забирает. Налог платишь в конце года, — отмечает Деревянченко.
Напомним, что Головкин 5 октября победил Деревянченко единогласным решением судей и завоевал пояса IBF и IBO.