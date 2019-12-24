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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко назвал себя самым богатым украинским боксером после боя с Головкиным

Бывший претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко заявил, что за бой с казахстанцем Геннадием Головкиным получил самый большой гонорар из действующих украинских боксеров.

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Официальный чек Деревянченко за поединок составлял 5,2 миллиона долларов, а Головкина — 15 миллионов.

— Кто из действующих украинских боксеров получил самый большой гонорар?
— Все говорят — ну, я наверное (смеется). Смотря у кого как забирают — 35−40 процентов. Тренеры — 10 процентов, менеджер — 10−15, тренировочный лагерь еще. Плюс если ты за много поясов боксируешь — каждая федерация забирает, 2−3 процента. Еще промоутер забирает. Налог платишь в конце года, — отмечает Деревянченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Головкин 5 октября победил Деревянченко единогласным решением судей и завоевал пояса IBF и IBO.

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