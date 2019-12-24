Валуев: WADA не дало реальных доказательств вины России в деле антидопинговой лаборатории

«Мы ждем подачи [иска] в CAS, но не стоит забывать, что, несмотря на решение WADA, вердикта суда еще нет, — сказал Валуев. — Поэтому мы выступаем под флагом и гимном, мне не известны доводы, которые будут приведены в CAS, но это все звенья одной цепи. Мы единственная страна на сегодняшний день, у которой потребовали полностью данные антидопинговой лаборатории, и мы сделали это, пошли на все требования и просьбы WADA. Мы соответствуем тому, что от нас требуют, но вопрос в том, что никаких адекватных доказательств того, что было что-то искажено, нет, это все на словах, поэтому дело за судом».