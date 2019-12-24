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18:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Избавится от обязательств». Эксперт назвал преимущества возможного боя Головкин — Шеремета

Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов прокомментировал следующий шаг казахстанца Геннадия Головкина в профи-боксе. По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, ничего плохого в том, что следующий бой пройдет не с топовым бойцом, не будет.

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«Все идет к тому, что следующим соперником Геннадия станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Которого, при всем к нему уважении, не назовешь настоящим вызовом для GGG. Однако если учесть, что действительно больших вариантов для Головкина пока не видать, ничего плохого в этом нет. Даже наоборот: он и застаиваться без дела не будет, и от чемпионских обязательств избавится, чтобы спокойно планировать что-то крупное на лето или осень. С кем? Понятное дело, что главный приоритет — Сауль “Канело” Альварес. Но там на данный момент слишком много неизвестных, чтобы о чем-то говорить с уверенностью или хотя бы осторожным оптимизмом», — озвучил Горюнов.

Стоит отметить, что возможный поединок Головкин — Шеремета станет первой защитой титула IBF, который GGG завоевал в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. По неофициальной информации бой может состояться в марте следующего года.

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