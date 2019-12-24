«Избавится от обязательств». Эксперт назвал преимущества возможного боя Головкин — Шеремета

«Все идет к тому, что следующим соперником Геннадия станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Которого, при всем к нему уважении, не назовешь настоящим вызовом для GGG. Однако если учесть, что действительно больших вариантов для Головкина пока не видать, ничего плохого в этом нет. Даже наоборот: он и застаиваться без дела не будет, и от чемпионских обязательств избавится, чтобы спокойно планировать что-то крупное на лето или осень. С кем? Понятное дело, что главный приоритет — Сауль “Канело” Альварес. Но там на данный момент слишком много неизвестных, чтобы о чем-то говорить с уверенностью или хотя бы осторожным оптимизмом», — озвучил Горюнов.