«Избавится от обязательств». Эксперт назвал преимущества возможного боя Головкин — Шеремета

«Все идет к тому, что следующим соперником Геннадия станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Которого, при всем к нему уважении, не назовешь настоящим вызовом для GGG. Однако если учесть, что действительно больших вариантов для Головкина пока не видать, ничего плохого в этом нет. Даже наоборот: он и застаиваться без дела не будет, и от чемпионских обязательств избавится, чтобы спокойно планировать
Стоит отметить, что возможный поединок Головкин — Шеремета станет первой защитой титула IBF, который GGG завоевал в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. По неофициальной информации бой может состояться в марте следующего года.