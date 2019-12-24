Федерация бокса России подарила автомобили победителям Всемирных военных игр

Источник: РИА "Новости"

Победители соревнований также получили автомобили Toyota Camry.

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«Федерация бокса России признательна боксерам-военнослужащим за их весомый вклад медалей в общекомандный зачет на Всемирных военных играх. Бокс объединяет», — отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Победители Игр Овик Оганесян, Алексей Семыкин и Артем Сусленков получили сертификаты на 1 млн рублей, а также автомобили Toyota Camry. Тренеры Магомед Касаев, Валерий Панин и Али Пидуриев получили сертификаты на 300 тыс. рублей. Серебряный призер Игр Саяна Сагатаева получила сертификат на 500 тыс. рублей. Тренер Михаил Сазонов получил сертификат на 150 тыс. рублей.

Бронзовые призеры Игр Мария Уракова, Александра Кулешова, Шахриер Ахмедов и Алексей Мазур награждены сертификатами на 300 тыс. рублей. Тренеры Максим Чудаков, Валерий Мотькин и Геннадий Хлобыстин получили сертификаты на 100 тыс. рублей.