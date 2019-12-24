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18:57 (мск), источник: ТАСС

Федерация бокса России подарила автомобили победителям Всемирных военных игр

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федерация бокса России наградила победителей и призеров VII летних Всемирных военных игр автомобилями и денежными премиями, общий премиальный фонд составил 6,150 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Победители соревнований также получили автомобили Toyota Camry.

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«Федерация бокса России признательна боксерам-военнослужащим за их весомый вклад медалей в общекомандный зачет на Всемирных военных играх. Бокс объединяет», — отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Победители Игр Овик Оганесян, Алексей Семыкин и Артем Сусленков получили сертификаты на 1 млн рублей, а также автомобили Toyota Camry. Тренеры Магомед Касаев, Валерий Панин и Али Пидуриев получили сертификаты на 300 тыс. рублей. Серебряный призер Игр Саяна Сагатаева получила сертификат на 500 тыс. рублей. Тренер Михаил Сазонов получил сертификат на 150 тыс. рублей.

Бронзовые призеры Игр Мария Уракова, Александра Кулешова, Шахриер Ахмедов и Алексей Мазур награждены сертификатами на 300 тыс. рублей. Тренеры Максим Чудаков, Валерий Мотькин и Геннадий Хлобыстин получили сертификаты на 100 тыс. рублей.

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