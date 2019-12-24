Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург Мг
32
Хоккей. КХЛ
25.12
Амур
Торпедо
Хоккей. КХЛ
25.12
Адмирал
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
25.12
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
25.12
Сибирь
Спартак
Хоккей. КХЛ
25.12
Барыс
СКА
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Понял это только через 15 лет». Профи-боксер из Казахстана — о карьере и планах в США

Казахстанский боксер-профессионал Берикбай Нурымбетов дошел до финала международного турнира памяти Галыма Жарылгапова в Караганде, а в следующем году хочет продолжить карьеру в США. В интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как совмещает спорт и образование.

Наверх

На счету 28-летнего боксера первого среднего веса четыре профессиональных поединка в Казахстане, но на достигнутом Нурымбетов останавливаться не планирует и ищет менеджера с промоутером.

— И в профи, и здесь боксирую. Сейчас приехал в Караганду, где каждый год проходит сильный турнир и все хотят его выиграть. Соперники очень опытные. В финале провел четвертый бой — боксер из Таджикистана титулованный, но я не считаю, что ему проиграл. Такой поединок получился, что можно было отдать победу туда или сюда. Судьи решили так, — подвел итоги турнира Нурымбетов.

Читайте также
Две победы от чемпионов Азии, или как в Караганде завершился международный турнир по боксу

— А какой был тактический рисунок?
— С первого раунда идти вперед. Он, как и я, хорошо готов физически. Надеюсь, что в следующий раз я буду успешнее, и выиграю наш поединок.

— А по профессиональной карьере какие планы?
— В следующем году планируем поединок в Америке. Хочу работать в обоих направлениях — в любителях и среди профессионалов.

— А с кем в США сотрудничать будете?
— Сейчас промоутеров пока нет, но в последний раз я боксировал в сотрудничестве с Qazaq Promotions и Канатом Исламом. Бой провел и все прошло нормально. Сейчас, если найдем хорошего менеджера в США, то будем работать в этом направлении.

— Не сложно совмещать?
— Да нет. Еще я учусь на втором курсе магистратуры в Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова. Меня там очень хорошо поддерживают. Руководство очень любит спорт. Я думаю, что бы не делалось, то все к лучшему. Я не жалуюсь. У меня все нормально, но нужно еще трудиться и трудиться.

— Еще не наступил момент, когда все надоело и устали от бокса?
— Нет, мне только 28 лет. Я 15 лет занимаюсь боксом и только-только начал понимать, что такое бокс. Возможно, я к соревнованиям не так упорно готовлюсь, но за счет опыта я выигрывал бои, а в финале — не проиграл. Будем работать дальше.

Напомним, 28-летний Нурымбетов начал профессиональную карьеру в январе 2016 года и за четыре неполных года провел четыре победных боя: три — в Алматы, еще один — в Нур-Султане.

Читайте также
"Надеюсь, что Исламхан и Куат будут играть в Европе". Вороговский - о разнице между КПЛ и чемпионатом Бельгии
«Им нужен стрелочник». Очень важная фраза от президента РФС
Дмитрий Комбаров: Когда пришел Рианчо, Каррера ходил угрюмый
Кого спорт потерял в 2019 году (фото)
Главное, что нужно знать о МЧМ-2020. РФ обязана биться за золото
Дацику грозит тюрьма. Его задержали в лодке на границе
«Суд с WADA может затянуться до Игр»: Россия поборется за флаг
Украинская звезда Playboy провела 40 стартов в ралли (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь