«Понял это только через 15 лет». Профи-боксер из Казахстана — о карьере и планах в США

На счету 28-летнего боксера первого среднего веса четыре профессиональных поединка в Казахстане, но на достигнутом Нурымбетов останавливаться не планирует и ищет менеджера с промоутером.

— И в профи, и здесь боксирую. Сейчас приехал в Караганду, где каждый год проходит сильный турнир и все хотят его выиграть. Соперники очень опытные. В финале провел четвертый бой — боксер из Таджикистана титулованный, но я не считаю, что ему проиграл. Такой поединок получился, что можно было отдать победу туда или сюда. Судьи решили так, — подвел итоги турнира Нурымбетов.

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— А какой был тактический рисунок?

— С первого раунда идти вперед. Он, как и я, хорошо готов физически. Надеюсь, что в следующий раз я буду успешнее, и выиграю наш поединок.

— А по профессиональной карьере какие планы?

— В следующем году планируем поединок в Америке. Хочу работать в обоих направлениях — в любителях и среди профессионалов.

— А с кем в США сотрудничать будете?

— Сейчас промоутеров пока нет, но в последний раз я боксировал в сотрудничестве с Qazaq Promotions и Канатом Исламом. Бой провел и все прошло нормально. Сейчас, если найдем хорошего менеджера в США, то будем работать в этом направлении.

— Не сложно совмещать?

— Да нет. Еще я учусь на втором курсе магистратуры в Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова. Меня там очень хорошо поддерживают. Руководство очень любит спорт. Я думаю, что бы не делалось, то все к лучшему. Я не жалуюсь. У меня все нормально, но нужно еще трудиться и трудиться.

— Еще не наступил момент, когда все надоело и устали от бокса?

— Нет, мне только 28 лет. Я 15 лет занимаюсь боксом и только-только начал понимать, что такое бокс. Возможно, я к соревнованиям не так упорно готовлюсь, но за счет опыта я выигрывал бои, а в финале — не проиграл. Будем работать дальше.