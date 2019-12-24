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20:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Каша овсяная и стакан воды». Казахстанский боксер рассказал о победе на молодежном чемпионате Азии

В 2016 году казахстанский боксер Василий Самчук выиграл молодежный чемпионат Азии в категории до 49 килограммов, а сейчас потяжелел почти на десять килограммов и хочет пробиться в первую сборную. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал, как истощал себя диетой для победы на континентальном турнире, и почему больше не сможет идти на такие эксперименты.

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Источник: AP 2019

21-летний Самчук стал победителем международного турнира памяти Галыма Жарылгапова в Караганде, выиграв финальный бой против Нияиялланбиеке Эрдавулиете из Монголии.

— Все бои были довольно сложные. Соперники были готовы хорошо. Каждый бой по-своему интересен, — прокомментировал итоги турнира Самчук.

— Полуфинальный бой лихо начали и вроде бы были впереди, но прям перед самым финальным гонгом случился нокдаун. Что произошло?
— Нет, нокдауна не было. Это судья ошибся. Да, он его отсчитал, но это ошибка. У меня нокдауна точно не было. А финале был, если честно, «болтануло» чуть-чуть. Но я собрался с духом.

Я вам скажу: приболел чуть-чуть. В прошлом году я проиграл финал из-за травмы, а в этом году хотел стать первым. Очень сильно хотел! Готовился, что буду боксировать в финале и стану чемпионом. Но в день полуфинала я приболел — простуду подхватил. Горло болело и насморк. Но было желание выиграть.

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— Боксировали на таблетках?
— Нет, ничего не принимал. Только «Терафлю» выпил.

— За два года шагнули вперед в весе на 15 килограммов. Это было сложно?
— Нет, несложно. Я когда по молодежи боксировал, то начал гонять. У меня прям серьезно стал вес расти, а впереди был серьезный старт — чемпионат Азии. Я держал диету, но мой вес все равно рос. И я просто голодал: неделю сидел на овсяной каше и трех стаканах воды в день. Я держался, чтобы поехать на сборы в нужном весе.

— Может быть, стоило шагнуть вперед, в более тяжелую категорию?
— Я бы не попал на турнир — рассматривался в категории до 49 килограммов. А в 52 килограмма были другие боксеры.

— В 18 лет стал чемпионом Азии, а сейчас какие задачи? Все-таки другая весовая категория. Может быть, думали после азиатской победы о сборной Казахстана.
— Конечно, вес тяжелее. Но я не задумывался об этом. Знал, что сменю категорию, потому что не хотел «гонять». Думал о прыжке на две категории. В 2017 году я перешел в категорию до 60 килограммов: провел два турнира в 56 килограммов, а когда поехал в Россию, то поднялся еще.и сразу стал первым.

— А сейчас — до 63 килограммов. Тут вам удобно?
— Да, и я не «гоняю». На утреннем взвешивании у меня запас килограмм-полтора. И могу сразу стоять и пить воду. Могу кушать и не думать о взвешивании. Сейчас мне тяжело скидывать вес: возможно, из-за того, что «гонял» вес по молодежи, сейчас мне даже два килограмма свести очень тяжело.

— С учетом былых заслуг и текущих успехов, какие цели перед собой ставите?
— Хотелось бы на Олимпиаду попасть. Пройти в основной состав сборной Казахстана — попробовать себя на чемпионате Азии или чемпионате мира. По молодежи я был на континентальном турнире, а на мировой не попал, потому что сразу поднялся в весе.

Напомним, международный мемориал Галыма Жарылгапова проводится в 36-й раз. В этом году победители и призеры были определены в 13 весовых категориях — пяти женских и восьми мужских.

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