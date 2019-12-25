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00:05 (мск), источник: Sport24

Мейвезер удивил дочь подарком за $150 тысяч

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер шокировал свою 19-летнюю дочь Иянну дорогим подарком на Рождество.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

42-летний Флойд, признанный журналом Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом уходящего 10-летия, подарил своей старшей дочери роскошный Mercedes-Benz G63 стоимостью 150 тысяч долларов. На багажник авто при этом была прикреплена огромная подарочная лента.

«Счастливого Рождества, Иянна», — написал Мейвезер в комментарии к фото своего подарка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«О Господи! О Господи! О Господи! Большое спасибо, папа!» — судя по комментариям в сториз, радости девушки не было предела.

Мейвезер выиграл все свои 50 боев в профессиональной карьере, последний из которых состоялся в августе 2017 года против Конора Макгрегора. В ноябре 2019 года Мейвезер сообщил, что возобновит карьеру в 2020-м.

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