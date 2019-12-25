Мейвезер удивил дочь подарком за $150 тысяч
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер шокировал свою 19-летнюю дочь Иянну дорогим подарком на Рождество.
Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер шокировал свою 19-летнюю дочь Иянну дорогим подарком на Рождество.
42-летний Флойд, признанный журналом Forbes самым высокооплачиваемым спортсменом уходящего 10-летия, подарил своей старшей дочери роскошный
«Счастливого Рождества, Иянна», — написал Мейвезер в комментарии к фото своего подарка.
«О Господи! О Господи! О Господи! Большое спасибо, папа!» — судя по комментариям в сториз, радости девушки не было предела.
Мейвезер выиграл все свои 50 боев в профессиональной карьере, последний из которых состоялся в августе 2017 года против Конора Макгрегора. В ноябре 2019 года Мейвезер сообщил, что возобновит карьеру в 2020-м.