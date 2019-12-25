ESPN включил Жанибека Алимханулы в рейтинг восходящих звезд бокса

Так, «проспектом года» он признал американца Вирджила Ортиса-младшего (15−0, 15 КО), который был удостоен аналогичной награды от авторитетного журнала The Ring.
Алимханулы же занял шестое место в ТОП-15 по версии ESPN. В этом году он провел четыре боя и во всех одержал победы, завершив три из них досрочно. Также казахстанец защитил титулы WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.
Объявлен гонорар Алимханулы за победу нокаутом в бою за титулы от WBC и WBO.
«Левша Алимханулы в прошлом имел звездную любительскую карьеру с более чем 300 поединками, включая победы на чемпионате мира 2013 года и выступление за сборную Казахстана на Олимпиаде-2016. За ним стоит звездная команда в лице тренера Бадди МакГирта, менеджера Эгиса Климаса и промоушена Top Rank. Хоть он провел пока всего восемь боев в профи, Алимханулы может постоять за себя против кого угодно. Но МакГирт работает с ним, чтобы он был более постоянным в ударах и больше развивал в себе профессиональный стиль. Также он может очень быстро двигаться», — написал Рафаэль.
Кроме того, вне рейтинга эксперт отметил еще двух казахстанских боксеров, достойных внимания — Мейирима Нурсултанова и Данияра Елеусинова.