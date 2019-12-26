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12:04 (мск), источник: Prosports.kz

Головкина включили в топ-10 лучших боксеров современности

Издание Businessinsider.com составило список 15 лучших боксеров современности вне зависимости от весовых категорий. В первую десятку вошел казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин, сообщает Prosports.kz.

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Головкин был поставлен составителями рейтинга на девятое место.

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«Человек, который популяризовал фразу Big Drama Show, включен в рейтинг неспроста. До того, как как Головкин стал профессионалом, в любителях он завоевал “золото” чемпионата мира-2003 и “серебро” Олимпиады-2004. Спустя два года он перешел в профи, а еще через четыре завоевал свой первый титул временного чемпиона мира и быстро завоевал репутацию благодаря своей ударной мощи. Единственные пятна в рекорде Головкина — это ничья в 2017 году в первом бою против “Канело” Альвареса, который, как говорят некоторые, GGG должен был выиграть, и проигрыш в матче-реванше, который также должен был выиграть Геннадий, по мнению многих. Головкин вернул пояс чемпиона в среднем весе в своем последнем поединке, победив решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко», — говорится в заметке.

Полностью топ-15 лучших боксеров современности по версии Businessinsider.com выглядит следующим образом:

1. Сауль «Канело» Альварес.

2. Василий Ломаченко.

3. Александр Усик.

4. Наоя Иноуэ.

5. Теренс Кроуфорд.

6. Эррол Спенс-младший.

7. Мэнни Пакьяо.

8. Хуан Франсиско Эстрада.

9. Геннадий Головкин.

10. Джош Тэйлор.

11. Деонтей Уайлдер.

12. Тайсон Фьюри.

13. Джермалл Чарло.

14. Джервонта Дэвис.

15. Чаяпхон Мунсри.

БЕЛОЗЕРОВ Иван

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