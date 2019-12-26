Головкина включили в топ-10 лучших боксеров современности

«Человек, который популяризовал фразу Big Drama Show, включен в рейтинг неспроста. До того, как как Головкин стал профессионалом, в любителях он завоевал “золото” чемпионата мира-2003 и “серебро” Олимпиады-2004. Спустя два года он перешел в профи, а еще через четыре завоевал свой первый титул временного чемпиона мира и быстро завоевал репутацию благодаря своей ударной мощи. Единственные пятна в рекорде Головкина — это ничья в 2017 году в первом бою против “Канело” Альвареса, который, как говорят некоторые, GGG должен был выиграть, и проигрыш в матче-реванше, который также должен был выиграть Геннадий, по мнению многих. Головкин вернул пояс чемпиона в среднем весе в своем последнем поединке, победив решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко», — говорится в заметке.