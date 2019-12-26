Головкину предложили реванш с Джейкобсом

20 декабря Джейкобс дебютировал во втором среднем весе, досрочно победив мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (51−4−1, 33 КО). После победы американец заявил о желании взять реванш у Головкина, которому он проиграл в 2017 году единогласным решением судей. При этом Джейкобс стал первым на тот момент соперником GGG, кто сумел выстоять 12 раундов.
«Этот бой не был легким для Джейкобса. Он поднялся в 168-фунтовый дивизион, но дрался против парня, который, возможно, весил во время боя 200 фунтов. По моим подсчетам, вес Дэниэла составлял 180 фунтов, поэтому он, вероятно, дал фору в 20 фунтов. Вы можете увидеть это в стартовых раундах. Я бы хотел посмотреть бой Джейкобса против Каллума Смита. Каллум и Билли Джо Сондерс ждут Сауля Альвареса. Если они не выйдут на “Канело”, то им следует устроить объединительный бой. Тот из них, кто не договорится с Альваресом, должен подраться за свой чемпионский титул с Джейкобсом. Я думаю, что Джейкобсу будет хорошо в 168 фунтах, так как он завязал с 160-фунтовым дивизионом. Он не будет драться с “Канело”, но может сразиться с Каллумом Смитом или Геннадием Головкиным. Как по мне, бой Каллума против Дэниэла будет крупным событием», — сказал Хирн, слова которого приводит Boxingnews24.com.
Добавим, что Головкин уже имеет опыт боев вне лимита 160 фунтов. В июне казахстанец дебютировал на платформе DAZN, нокаутировав канадца Стива Роллса. Тот поединок прошел в рамках договорного веса — 164 фунта.