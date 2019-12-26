Головкину предложили реванш с Джейкобсом

«Этот бой не был легким для Джейкобса. Он поднялся в 168-фунтовый дивизион, но дрался против парня, который, возможно, весил во время боя 200 фунтов. По моим подсчетам, вес Дэниэла составлял 180 фунтов, поэтому он, вероятно, дал фору в 20 фунтов. Вы можете увидеть это в стартовых раундах. Я бы хотел посмотреть бой Джейкобса против Каллума Смита. Каллум и Билли Джо Сондерс ждут Сауля Альвареса. Если они не выйдут на “Канело”, то им следует устроить объединительный бой. Тот из них, кто не договорится с Альваресом, должен подраться за свой чемпионский титул с Джейкобсом. Я думаю, что Джейкобсу будет хорошо в 168 фунтах, так как он завязал с 160-фунтовым дивизионом. Он не будет драться с “Канело”, но может сразиться с Каллумом Смитом или Геннадием Головкиным. Как по мне, бой Каллума против Дэниэла будет крупным событием», — сказал Хирн, слова которого приводит Boxingnews24.com.