В Токио без Левита и Ералиева, или как может измениться сборная Казахстана после отбора на Олимпиаду-2020

На апрельском чемпионате Азии сильнейшие боксеры континента состязались в десяти весовых категориях. Семь казахстанских участников завершили турнир в призовой тройке, четверо были в финале.

Состав сборной Казахстана на ЧА-2019.

До 49 килограммов: Темиртас Жусупов («бронза»)

До 52: Анвар Музапаров (предварительный раунд)

До 56: Кайрат Ералиев (четвертьфинал)

До 60: Закир Сафиуллин («серебро»)

До 64: Санатали Тольтаев («бронза»)

До 69: Асланбек Шымбергенов (четвертьфинал)

До 75: Турсынбай Кулахмет («золото»)

До 81: Бек Нурмаганбет («золото»)

До 91: Василий Левит («бронза»)

Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро»).

На сентябрьском чемпионате мира количество дивизионов было сокращено до восьми, и лишь два казахстанских участника завершили турнир без медали. Второй раз за год без пьедестала остался Кайрат Ералиев.

Состав сборной Казахстана на ЧМ-2019.

До 52 килограммов: Сакен Бибосынов («бронза»)

До 57: Кайрат Ералиев (четвертьфинал)

До 63: Закир Сафиуллин (предварительный раунд)

До 69: Абылайхан Жусупов («бронза»)

До 75: Турсынбай Кулахмет («бронза»)

До 81: Бекзад Нурдаулетов («золото»)

До 91: Василий Левит («бронза»)

Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро»).

К финальному отсеву с местом в основном составе дошел только супертяжеловес Камшыбек Кункабаев. Среди полутяжеловесов на первую позицию вырвался Бекзад Нурдаулетов. Остается и Василий Левит — он, как и Нурдаулетов, в случае неудачи в Китае, может быть заменен на Бека Нурмаганбета. Действующий чемпион Азии не поехал на чемпионат мира, а теперь может и не поехать на Олимпиаду-2020.

В легких весах на первые позиции вышли бывшие члены молодежной сборной — Сабырхан Махмуд и Серик Темиржанов. Вряд ли пропустят вперед Закира Сафиуллина с Абылайханом Жусуповым, если «не завалят» квалификацию. Успешное выступление в 2019 году не помогло закрепиться Турсынбаю Кулахмету — восстановившийся после после травм Абильхан Аманкул попробует себя в Ухане.

Ориентировочный состав сборной Казахстана.

До 52 килограммов: Сабырхан Махмуд (Сакен Бибосынов)

До 57: Серик Темиржанов (Саматали Тольтаев)

До 63: Закир Сафиуллин (Санатали Тольтаев)

До 69: Абылайхан Жусупов (Талгат Шайкен)

До 75: Абильхан Аманкул (Турсынбай Кулахмет)

До 81: Бекзад Нурдаулетов (Бек Нурмаганбет)

До 91: Василий Левит (Бек Нурмаганбет)

Свыше 91: Камшыбек Кункабаев.