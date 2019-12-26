Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
00
Хоккей. КХЛ
овертайм
Локомотив
Йокерит
22
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Швеция U20
Финляндия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
США U20
Футбол. Зарубежный
23:00
Лестер
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Бернли
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
11
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Металлург Мг
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швейцария U20
Казахстан U20
53
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Чехия U20
Россия U20
43
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
21
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
13:00 (мск), источник: Vesti.kz

В Токио без Левита и Ералиева, или как может измениться сборная Казахстана после отбора на Олимпиаду-2020

В начале февраля в китайском Ухане стартует квалификационный олимпийский турнир и сборная Казахстана отправится на него с серьезными задачами — каждый из боксеров, которых повезут в Китай, должен быть готов биться за лицензию на Олимпиаду-2020. Осталось решить один вопрос — кого выберет тренерский штаб для решения задачи. О достойных кандидатах — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх

На апрельском чемпионате Азии сильнейшие боксеры континента состязались в десяти весовых категориях. Семь казахстанских участников завершили турнир в призовой тройке, четверо были в финале.

Состав сборной Казахстана на ЧА-2019.

До 49 килограммов: Темиртас Жусупов («бронза»)
До 52: Анвар Музапаров (предварительный раунд)
До 56: Кайрат Ералиев (четвертьфинал)
До 60: Закир Сафиуллин («серебро»)
До 64: Санатали Тольтаев («бронза»)
До 69: Асланбек Шымбергенов (четвертьфинал)
До 75: Турсынбай Кулахмет («золото»)
До 81: Бек Нурмаганбет («золото»)
До 91: Василий Левит («бронза»)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро»).

Читайте также
Минус пять. Несколько ярких и титулованных боксеров Казахстана, которые могут пропустить Олимпиаду-2020

На сентябрьском чемпионате мира количество дивизионов было сокращено до восьми, и лишь два казахстанских участника завершили турнир без медали. Второй раз за год без пьедестала остался Кайрат Ералиев.

Состав сборной Казахстана на ЧМ-2019.

До 52 килограммов: Сакен Бибосынов («бронза»)
До 57: Кайрат Ералиев (четвертьфинал)
До 63: Закир Сафиуллин (предварительный раунд)
До 69: Абылайхан Жусупов («бронза»)
До 75: Турсынбай Кулахмет («бронза»)
До 81: Бекзад Нурдаулетов («золото»)
До 91: Василий Левит («бронза»)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро»).

К финальному отсеву с местом в основном составе дошел только супертяжеловес Камшыбек Кункабаев. Среди полутяжеловесов на первую позицию вырвался Бекзад Нурдаулетов. Остается и Василий Левит — он, как и Нурдаулетов, в случае неудачи в Китае, может быть заменен на Бека Нурмаганбета. Действующий чемпион Азии не поехал на чемпионат мира, а теперь может и не поехать на Олимпиаду-2020.

В легких весах на первые позиции вышли бывшие члены молодежной сборной — Сабырхан Махмуд и Серик Темиржанов. Вряд ли пропустят вперед Закира Сафиуллина с Абылайханом Жусуповым, если «не завалят» квалификацию. Успешное выступление в 2019 году не помогло закрепиться Турсынбаю Кулахмету — восстановившийся после после травм Абильхан Аманкул попробует себя в Ухане.

Ориентировочный состав сборной Казахстана.

До 52 килограммов: Сабырхан Махмуд (Сакен Бибосынов)
До 57: Серик Темиржанов (Саматали Тольтаев)
До 63: Закир Сафиуллин (Санатали Тольтаев)
До 69: Абылайхан Жусупов (Талгат Шайкен)
До 75: Абильхан Аманкул (Турсынбай Кулахмет)
До 81: Бекзад Нурдаулетов (Бек Нурмаганбет)
До 91: Василий Левит (Бек Нурмаганбет)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев.

Напомним, квалификационный олимпийский турнир в зоне Азия/Океания пройдет с 3 по 14 февраля. В случае, если казахстанские боксеры не доберут лицензии, то смогут получить второй шанс — мировая квалификация состоится в мае во Франции.

Читайте также
Дубль 18-летнего форварда "Барыса" и еще одна шайба. Видео голов Казахстана в стартовом матче на МЧМ
Российская молодежка стартовала на чемпионате мира с поражения
Российские фигуристы показали результат выше мирового рекорда
Глава ФФККР: Речи о снятии Медведевой с ЧР не идет
Федор Емельяненко: На сегодняшний день брат для меня мертв
Самые стильные спортсмены прямо сейчас (фото)
«Манчестер Юнайтед» принимает «Ньюкасл» в матче АПЛ (трансляция)
Определился победитель в короткой программе на ЧР
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь