В Токио без Левита и Ералиева, или как может измениться сборная Казахстана после отбора на Олимпиаду-2020

На апрельском чемпионате Азии сильнейшие боксеры континента состязались в десяти весовых категориях. Семь казахстанских участников завершили турнир в призовой тройке, четверо были в финале.
Состав сборной Казахстана на ЧА-2019.
До 49 килограммов: Темиртас Жусупов («бронза»)
До 52: Анвар Музапаров (предварительный раунд)
До 56: Кайрат Ералиев (четвертьфинал)
До 60: Закир Сафиуллин («серебро»)
До 64: Санатали Тольтаев («бронза»)
До 69: Асланбек Шымбергенов (четвертьфинал)
До 75: Турсынбай Кулахмет («золото»)
До 81: Бек Нурмаганбет («золото»)
До 91: Василий Левит («бронза»)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро»).
На сентябрьском чемпионате мира количество дивизионов было сокращено до восьми, и лишь два казахстанских участника завершили турнир без медали. Второй раз за год без пьедестала остался Кайрат Ералиев.
Состав сборной Казахстана на ЧМ-2019.
До 52 килограммов: Сакен Бибосынов («бронза»)
До 57: Кайрат Ералиев (четвертьфинал)
До 63: Закир Сафиуллин (предварительный раунд)
До 69: Абылайхан Жусупов («бронза»)
До 75: Турсынбай Кулахмет («бронза»)
До 81: Бекзад Нурдаулетов («золото»)
До 91: Василий Левит («бронза»)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев («серебро»).
К финальному отсеву с местом в основном составе дошел только супертяжеловес Камшыбек Кункабаев. Среди полутяжеловесов на первую позицию вырвался Бекзад Нурдаулетов. Остается и Василий Левит — он, как и Нурдаулетов, в случае неудачи в Китае, может быть заменен на Бека Нурмаганбета. Действующий чемпион Азии не поехал на чемпионат мира, а теперь может и не поехать на Олимпиаду-2020.
В легких весах на первые позиции вышли бывшие члены молодежной сборной — Сабырхан Махмуд и Серик Темиржанов. Вряд ли пропустят вперед Закира Сафиуллина с Абылайханом Жусуповым, если «не завалят» квалификацию. Успешное выступление в 2019 году не помогло закрепиться Турсынбаю Кулахмету — восстановившийся после после травм Абильхан Аманкул попробует себя в Ухане.
Ориентировочный состав сборной Казахстана.
До 52 килограммов: Сабырхан Махмуд (Сакен Бибосынов)
До 57: Серик Темиржанов (Саматали Тольтаев)
До 63: Закир Сафиуллин (Санатали Тольтаев)
До 69: Абылайхан Жусупов (Талгат Шайкен)
До 75: Абильхан Аманкул (Турсынбай Кулахмет)
До 81: Бекзад Нурдаулетов (Бек Нурмаганбет)
До 91: Василий Левит (Бек Нурмаганбет)
Свыше 91: Камшыбек Кункабаев.
Напомним, квалификационный олимпийский турнир в зоне Азия/Океания пройдет с 3 по 14 февраля. В случае, если казахстанские боксеры не доберут лицензии, то смогут получить второй шанс — мировая квалификация состоится в мае во Франции.