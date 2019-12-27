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17:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Пакьяо всё ещё крут, но лучший — Канело. 10 главных боксёров 2019 года

А ещё уходящий год подарил нам несколько неожиданных героев.

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Источник: AP 2019

2019 год подарил нам немало интересных и конкурентных противостояний в профессиональном боксе, подготовив немало сюрпризов, радости и разочарований. Сегодня мы называем бойцов, для кого уходящий год стал наиболее успешным в плане достижений. Тех, кто сумел не только без потерь пройти эту дистанцию, но и вписать своё имя в историю мирового бокса.

10. Нордин Оубаали (Франция, 17−0−0, 12 KO)

Открывает список 10 лучших боксёров уходящего года 33-летний француз с марокканскими корнями Нордин Оубаали. Этот боец легчайшего веса провёл в 2019 году три поединка. Сначала в январе он одержал победу единогласным решением судей над бывшим в недавнем прошлом чемпионом мира в этом дивизионе американцем Роуши Уорреном, завоевав вакантный мировой титул WBC.

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Затем в июле он отстоял этот пояс, одержав досрочную победу над филиппинцем Артуром Виллануэвой, а в ноябре во второй раз защитил титул, уверенно выиграв по очкам у японца Такумы Иноуэ (младшего брата Наойи Иноуэ).

Причём все три этих боя Оубаали провёл за пределами родной Франции — два раза на территории соперников в США и Японии, а также один раз в Казахстане.

9. Эррол Спенс (США, 26−0−0, 21 KO)

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29-летний американский полусредневес Эррол Спенс провёл в этом году два боя. В марте он под орех разделал поднявшегося к нему из лёгкого веса дотоле небитого мексикано-американца Майки Гарсию, оформив над ним победу единогласным решением судей.

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А в сентябре Спенс схлестнулся с соотечественником-«бычком» Шоном Портером. Их схватка стала одной из самых зрелищных в нынешнем году. Поединок выдался очень упорным, но принявший навязываемый соперником бой на встречных курсах Эррол в концовке сумел склонить чашу весов в свою пользу, отправив визави в 11-м раунде в нокдаун.

Помимо боёв на ринге в уходящем году у Спенса произошла и схватка за его собственную жизнь. В октябре он не справился с управлением собственного дорогущего автомобиля и угодил в чудовищную аварию. Его машина на большой скорости совершила несколько кульбитов в воздухе, и лишь по счастливому стечению обстоятельств Спенс не получил переломов и каких-либо серьёзных повреждений.

8. Василий Ломаченко (Украина, 14−1−0, 10 KO)

В отличие от нескольких предыдущих лет, в этом году титулованный 31-летний украинский чемпион Василий Ломаченко не входил в число главных претендентов на звание лучшего боксёра года. Покоряя уже третью весовую категорию на профи-ринге, Лома постоянно сталкивается с соперниками, заметно превосходящими его в линейных размерах. Однако пока его незаурядного мастерства и навыков хватает для того, чтобы побеждать оппонентов на пути к его цели оформления статуса абсолютного чемпиона мира.

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Правда, выигрывает Вася уже не в таком зрелищном и непринуждённом стиле как ранее, а победы его являются более трудовыми. В 2019 году Ломаченко провёл два боя. В апреле он легко разделал, а потом нокаутировал официального претендента британца Энтони Кроллу.

А в августе он одолел единогласным решением судей другого британца — олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла, и присовокупил к имеющимся у него мировым титулам WBA и WBO ещё и аналогичный пояс WBC. Теперь весной Василию предстоит бой с владельцем последнего титула по основным версиям (IBF) — опасным американским нокаутёром Теофимо Лопесом.

7. Деонтей Уайлдер (США, 42−0−1, 41 KO)

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34-летний американский гигант Деонтей Уайлдер в уходящем году сполна подтвердил свой статус одного из самых опасных нокаутёров мирового бокса вне зависимости от весовых категорий. В ожидании объединительного боя этот долгоиграющий обладатель мирового титула WBC в супертяжёлом весе провёл два поединка.

В мае Бронзовый Бомбардировщик не выпустил даже из первого раунда официального претендента — соотечественника Доминика Бризила. А в ноябре Уайлдер предоставил матч-реванш кубинцу Луису Ортису, в первом бою с которым он буквально прошёл по лезвию, отделявшему его от поражения. И вот теперь, позволив поначалу визави уверовать в своё преимущество в технике, Деонтей неожиданно для многих нокаутировал его в 7-м раунде единственным разящим выпадом.

Теперь в феврале Уайлдера ожидает ещё один рематч — с таким же, как и он, непобеждённым на профи-ринге британским экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри, с которым они в декабре 2018 года расписали ничью.

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6. Терренс Кроуфорд (36−0−0, 27 KO)

32-летний американский чемпион мира WBO в полусреднем весе Терренс Кроуфорд в 2019 году подтвердил свой статус одного из лучших боксёров вне зависимости от веса. Как и большинство участников этого списка, он дважды выходил на ринг.

В апреле Терренс встретился с популярным пакистано-британским боксёром Амиром Ханом и сумел одержать над ним досрочную победу, до этого легко переигрывая визави по очкам. А в декабре Кроуфорд провёл защиту принадлежащего ему мирового титула против официального претендента — литовца Эгиса Каваляускаса. Упёртый и бьющий соперник поначалу сумел создать определённые проблемы чемпиону, который известен тем, что раскочегаривается не с первых раундов. Однако когда Терренс вкатился в бой и начал действовать в полную силу, то его техничный, но в то же время жёсткий и напористый натиск Каваляускас выдерживать долго не смог и был остановлен в 9-м раунде.

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5. Артур Бетербиев (15−0−0, 15 KO)

В полный голос заявил о себе в уходящем году до того пребывавший на протяжении многих лет в тени мирового бокса элитного уровня 34-летний российский полутяжеловес Артур Бетербиев. В мае он без каких-либо проблем, в своей фирменной манере сумел сломить сопротивление представляющего США боснийца Радивое Каладжича, остановив его уже в 5-м раунде.

А в октябре Артур успешно попытался присоединить к имеющемуся у него мировому титулу IBF чемпионский пояс WBC, которым владел дотоле непобеждённый на профи-ринге украинец Александр Гвоздик. Последний изо всех сил пытался оказывать достойное сопротивление чеченскому «катку». Но это ему удавалось делать лишь в первой половине боя. А затем Бетербиев попросту «съел» подуставшего, вымотанного соперника, трижды отправив его в нокдаун и завершив бой своей победой в 10-м раунде.

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Теперь Артур оформил прописку в топ-10 рейтинга бойцов вне зависимости от весовых категорий и ожидает дальнейших возможностей объединять оставшиеся мировые титулы.

4. Джош Тэйлор (Шотландия, 16−0−0, 12 KO)

Для 28-летнего шотландского бойца первого полусреднего веса Джоша Тэйлора этот год также стал переломным в плане признания боксёрской общественностью. Благодаря участию во 2-м сезоне турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) этот боксёр получил возможности не только обзавестись мировым титулом, но и провести объединительный поединок. Но главное, что Джош этими шансами успешно воспользовался.

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Сначала в мае он отобрал пояс чемпиона мира IBF у белоруса Ивана Баранчика, одолев его единогласным решением судей. А затем в октябре, в финальном бою Всемирной боксёрской суперсерии, на кону которого стоял ещё и престижный Кубок Мухаммеда Али, Джош схлестнулся с другим действующим чемпионом мира — обладателем титула WBA американцем Реджисом Прогрейсом. И, несмотря на статус андердога у букмекеров, Тэйлор сумел грамотно тактически выстроить бой и победить сложного соперника решением большинства судей.

3. Мэнни Пакьяо (Филиппины, 62−7−2, 39 KO)

Неувядаемая 41-летняя легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Пакьяо сподобился снова стать одним из главных претендентов на звание лучшего бойца года.

Переживающий уже какую по счёту боксёрскую молодость ветеран в январе без особых проблем перебоксировал бывшего чемпиона мира в четырёх весовых категориях — популярного американского скандалиста Эдриена Бронера.

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А в июле, будучи, согласно букмекерских котировок, андердогом, Пакмен в ярком и напряжённом бою сумел одолеть дотоле непобеждённого суперчемпиона мира WBA в полусреднем весе американца Кита Турмана. Причём последний оказался ошеломлён напором ветерана и оказался в нокдауне уже в первом раунде. А по итогам всего боя совмещающий выступления в ринге с политической деятельностью на посту сенатора своих родных Филиппин Пакьяо был объявлен победителем раздельным решением судей.

2. Наойя Иноуэ (19−0−0, 16 KO)

Ещё один обладатель Кубка Мухаммеда Али — 26-летний японский панчер Наойя Иноуэ также стал одним из главных претендентов на звание лучшего бойца уходящего года.

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Чемпионящий уже в третьей для себя весовой категории Иноуэ в состоявшемся в мае полуфинальном бою Всемирной боксёрской суперсерии всего за полтора раунда расправился с чемпионом мира в легчайшем весе по версии IBF пуэрториканцем Эммануэлем Родригесом.

А в финальном поединке Суперсерии Иноуэ столкнулся с отчаянным сопротивлением не менее титулованного бойца — чемпионившего в четырёх весовых категориях филиппинского ветерана Нонито Донэйра. Наойя сумел выдержать натиск явно превосходившего его в весе соперника и, несмотря на полученные два перелома лицевых костей, отправил в концовке боя филиппинца в нокдаун ударом по туловищу и в итоге одержал победу единогласным решением судей.

1. Сауль Альварес (Мексика, 53−1−2, 36 KO)

Но лучшим бойцом уходящего года, не только по нашему мнению, но и по мнению большинства боксёрских новостных порталов и прочих ресурсов, стоит признать 29-летнего мексиканца Сауля Канело Альвареса.

Сперва в мае он успешно провёл объединительный поединок в среднем весе, присоединив к имеющимся у него мировым титулам WBC и WBA пояс IBF, обладателем которого на то время являлся мастеровитый американец Дэниел Джейкобс. Последний хоть и сумел составить конкуренцию Канело в некоторых раундах, но в итоге вынужден был уступить ему единогласным решением судей.

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Ковалев проиграл Альваресу

Но ещё более резонансным событием в мире бокса стал ноябрьский поединок Канело, когда он поднялся сразу на две весовые категории вверх и бросил вызов действующему чемпиону мира полутяжёлого дивизиона по версии WBO россиянину Сергею Ковалёву. Альварес неожиданно сделал ставку в этом бою на силовой бокс и итогом их противостояния стала его победа зрелищным нокаутом в 11-м раунде. Таким образом, Канело тогда оформил своё чемпионство одновременно в трёх весовых категориях.

Константин Устьянцев

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