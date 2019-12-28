Альварес — о поединке с бойцом ММА: С точки зрения бизнеса это имеет смысл

«Провести боксёрский поединок с бойцом ММА? С точки зрения бизнеса это имеет смысл. Случится ли это в следующем бою? Посмотрим», — цитирует Альвареса TMZ.

Напомним, Альварес не так давно отказался от титула временного чемпиона мира во втором среднем весе. Предыдущий поединок Сауль Альварес провёл 2 ноября. Он нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и тем самым отобрал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Вскоре после этого Альварес отказался и от этого титула.