Альварес — о поединке с бойцом ММА: С точки зрения бизнеса это имеет смысл
Действующий чемпион мира Сауль Альварес прокомментировал вызов бойца UFC Хорхе Масвидаля.
Действующий чемпион мира Сауль Альварес прокомментировал вызов бойца UFC Хорхе Масвидаля.
Последний после победы над Нейтом Диазом заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок с Альваресом.
«Провести боксёрский поединок с бойцом ММА? С точки зрения бизнеса это имеет смысл. Случится ли это в следующем бою? Посмотрим», — цитирует Альвареса TMZ.
Напомним, Альварес не так давно отказался от титула временного чемпиона мира во втором среднем весе. Предыдущий поединок Сауль Альварес провёл 2 ноября. Он нокаутировал россиянина Сергея Ковалёва и тем самым отобрал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO. Вскоре после этого Альварес отказался и от этого титула.
Таким образом, Канело является чемпионом мира в четырёх весовых категориях.