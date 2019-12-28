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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

Сотрудничающий с Головкиным британский менеджер назван WBA «Промоутером года»

Сопромоутер Геннадия Головкина Эдди Хирн назван WBA (Всемирная боксерская ассоциация) «Промоутером года», передает корреспондент Vesti.kz.

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Хирн организовывает бои не только в Британии, но также на территории США и Саудовской Аравии, в связи с чем и стал лучшим среди коллег по версии WBA.

Промоутерская компания казахстанца Геннадия Головкина GGG Promotions сотрудничает с британской Matchroom Boxing Эдди Хирна с лета.

Компании совместно начали продвигать вечера бокса Головкина, а их первым совместным шоу стал поединок казахстанца с украинцем Сергеем Деревянченко, который прошел 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Как известно, этот бой завершился победой GGG.

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