Сотрудничающий с Головкиным британский менеджер назван WBA «Промоутером года»
Сопромоутер Геннадия Головкина Эдди Хирн назван WBA (Всемирная боксерская ассоциация) «Промоутером года», передает корреспондент Vesti.kz.
Сопромоутер Геннадия Головкина Эдди Хирн назван WBA (Всемирная боксерская ассоциация) «Промоутером года», передает корреспондент Vesti.kz.
Хирн организовывает бои не только в Британии, но также на территории США и Саудовской Аравии, в связи с чем и стал лучшим среди коллег по версии WBA.
Промоутерская компания казахстанца Геннадия Головкина GGG Promotions сотрудничает с британской Matchroom Boxing Эдди Хирна с лета.
Компании совместно начали продвигать вечера бокса Головкина, а их первым совместным шоу стал поединок казахстанца с украинцем Сергеем Деревянченко, который прошел 5 октября на арене Madison Square Garden в