Протеже Мейвезера сделал вес со второй попытки перед боем с экс-чемпионом мира

Вес Дэвиса составил 136,2 фунта (61,8 килограмма) при допустимом лимите легкого веса в 135 фунтов (61,2 килограмма). И только со второй попытки, когда полностью разделся по прошествии часа, уложился в необходимый лимит, показав 134,8 фунта (61,1 килограмма).