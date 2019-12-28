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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Протеже Мейвезера сделал вес со второй попытки перед боем с экс-чемпионом мира

25-летний американский боксер Джервонта Дэвис (22−0, 21 KO) не смог пройти взвешивание с первого раза перед боем против экс-чемпиона мира в полулегком весе 38-летнего кубинца Юриоркиса Гамбоа (30−2, 18 KO), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Вес Дэвиса составил 136,2 фунта (61,8 килограмма) при допустимом лимите легкого веса в 135 фунтов (61,2 килограмма). И только со второй попытки, когда полностью разделся по прошествии часа, уложился в необходимый лимит, показав 134,8 фунта (61,1 килограмма).

Вес Гамбоа — 134,6 фунта (61 килограмм).

Этот поединок состоится 29 декабря на State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США).

Отметим, что дела Дэвиса ведет промоутерская компания Флойда Мейвезера-младшего (50−0, 27 КО).

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