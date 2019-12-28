Протеже Мейвезера сделал вес со второй попытки перед боем с экс-чемпионом мира
25-летний американский боксер Джервонта Дэвис (22−0, 21 KO) не смог пройти взвешивание с первого раза перед боем против
25-летний американский боксер Джервонта Дэвис (22−0, 21 KO) не смог пройти взвешивание с первого раза перед боем против
Вес Дэвиса составил 136,2 фунта (61,8 килограмма) при допустимом лимите легкого веса в 135 фунтов (61,2 килограмма). И только со второй попытки, когда полностью разделся по прошествии часа, уложился в необходимый лимит, показав 134,8 фунта (61,1 килограмма).
Вес Гамбоа — 134,6 фунта (61 килограмм).
Этот поединок состоится 29 декабря на State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США).
Отметим, что дела Дэвиса ведет промоутерская компания Флойда