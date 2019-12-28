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14:05 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина удостоен награды «Возвращение года» от WBA

Олимпийский чемпион Лондона-2012 японец Риота Мурата стал победителем в номинации «Возвращение года» по линии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает корреспондент Vesti.kz.

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В октябре 2018 года японец судейским решением потерпел поражение от американца Роба Бранта (110−118, 109−119, 109−119), но в июле этого года в реванше нокаутировал Бранта, вернув себе титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе.

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В следующем бою, прошедшем 23 декабря, Мурата досрочно победил канадца Стивена Батлера, тем самым защитив свой титул. Для 33-летнего японского боксера эта победа стала 16-й (13 нокаутом) при двух проигрышах.

Ранее Мурата мог стать соперником казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО), который владеет титулами чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Стороны договорились начать переговоры о поединке в случае победы японца в первом бою с Брантом, но в планы вмешалось поражение.

Отметим, что Мурата — один из трех чемпионов по версии WBA в среднем весе: звание «суперчемпиона» c сентября 2017 года принадлежит мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО), а пояс «временного» чемпиона 7 декабря завоевал британец Крис Юбенк-младший (29−2, 22 КО).

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