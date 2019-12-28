Президент WBC поддержал «Канело» за отказ от титула чемпиона мира

В то же время Альварес остается чемпионом по версиям WBC (Franchise), WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.

«Я думаю, лучше всего для “Канело” было бы вернуться в средний вес, ведь выступая во втором среднем или полутяжелом дивизионах, он дает большое преимущество своим соперникам, — подчеркивает функционер для Heraldo. — Все они критикуют “Канело”, но не должны этого делать, потому что он великий спортсмен, который ищет способы прославить нашу страну».