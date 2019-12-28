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28 декабря, источник: Vesti.kz

Президент WBC поддержал «Канело» за отказ от титула чемпиона мира

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поддержал решение мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО) отказаться от чемпионского титула по версии WBO в полутяжелой категории. Об этом сообщает vRINGe.com.

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Этот пояс «Канело» завоевал 2 ноября в Лас-Вегасе (США), нокаутировав на тот момент обладателя титула россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО).

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Тем самым мексиканец покорил четвертый дивизион. В середине декабря Альварес отказался от титула.

В то же время Альварес остается чемпионом по версиям WBC (Franchise), WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем.

«Я думаю, лучше всего для “Канело” было бы вернуться в средний вес, ведь выступая во втором среднем или полутяжелом дивизионах, он дает большое преимущество своим соперникам, — подчеркивает функционер для Heraldo. — Все они критикуют “Канело”, но не должны этого делать, потому что он великий спортсмен, который ищет способы прославить нашу страну».

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