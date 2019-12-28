«Четкая стратегия». Стали известны дата трилогии Головкин — «Канело» и детали ее организации

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По его словам, существует «четкая стратегия» по организации трилогии «Канело» — Головкин в сентябре 2020 года. А до этого GGG встретится в марте со своим обязательным соперником Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) из Польши, тогда как «Канело» вернется на ринг в мае. Информации о сопернике мексиканца пока нет.

Головкин и «Канело» дважды дрались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился всех титулов.

Свой последний поединок GGG провел в октябре, когда решением судей победил украинца Сергея Деревянченко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.