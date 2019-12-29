Тренировавшийся с Головкиным чемпион мира досрочной победой защитил титул в весе Шуменова

Его соперником был боксер из Молдовы Константин Беженару. В седьмом раунде претендент два раза оказывался на канвасе, правда рефери не стал отсчитывать нокдауны. В конце девятого раунда Бежерану пропустил серию атак и на десятый уже не вышел. Победа Гуламиряна техническим нокаутом.

Отметим, что для француза это была вторая защита за очень короткий срок. В первый раз он отстаивал свой титул суперчемпиона в середине ноября.

Напомним, что свой титул Гуламирян получил после несостоявшегося боя с Бейбутом Шуменовым. Француз носил титул «временного» чемпиона WBA, а казахстанец — «регулярного». Они должны были определить суперчемпиона в очном поединке. Шуменов выиграл торги, но из-за проблем со здоровьем был объявлен «чемпионом в отпуске». Полноценным чемпионом стал Денис Лебедев, так как украинец Александр Усик перешел в супертяжелый вес. Затем россиянин объявил о завершении карьеры и Гуламирян был повышен в статусе.