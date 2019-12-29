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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Тренировавшийся с Головкиным чемпион мира досрочной победой защитил титул в весе Шуменова

Обладатель чемпионского пояса WBA (Super) в первом тяжелом весе (90,7 килограмма) француз Арсен Гуламирян защитил свой титул, передает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником был боксер из Молдовы Константин Беженару. В седьмом раунде претендент два раза оказывался на канвасе, правда рефери не стал отсчитывать нокдауны. В конце девятого раунда Бежерану пропустил серию атак и на десятый уже не вышел. Победа Гуламиряна техническим нокаутом.

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Отметим, что для француза это была вторая защита за очень короткий срок. В первый раз он отстаивал свой титул суперчемпиона в середине ноября.

Напомним, что свой титул Гуламирян получил после несостоявшегося боя с Бейбутом Шуменовым. Француз носил титул «временного» чемпиона WBA, а казахстанец — «регулярного». Они должны были определить суперчемпиона в очном поединке. Шуменов выиграл торги, но из-за проблем со здоровьем был объявлен «чемпионом в отпуске». Полноценным чемпионом стал Денис Лебедев, так как украинец Александр Усик перешел в супертяжелый вес. Затем россиянин объявил о завершении карьеры и Гуламирян был повышен в статусе.

В мае 2017-го Гуламирян начал сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. Два года он тренировался в Big Bear в США в одном зале с Геннадием Головкиным и Али Ахмедовым, но потом казахстанцы перешли к Джонатану Бэнксу.

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