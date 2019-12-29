Тренировавшийся с Головкиным чемпион мира досрочной победой защитил титул в весе Шуменова
Обладатель чемпионского пояса WBA (Super) в первом тяжелом весе (90,7 килограмма) француз Арсен Гуламирян защитил свой титул, передает корреспондент Vesti.kz.
Обладатель чемпионского пояса WBA (Super) в первом тяжелом весе (90,7 килограмма) француз Арсен Гуламирян защитил свой титул, передает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником был боксер из Молдовы Константин Беженару. В седьмом раунде претендент два раза оказывался на канвасе, правда рефери не стал отсчитывать нокдауны. В конце девятого раунда Бежерану пропустил серию атак и на десятый уже не вышел. Победа Гуламиряна техническим нокаутом.
Отметим, что для француза это была вторая защита за очень короткий срок. В первый раз он отстаивал свой титул суперчемпиона в середине ноября.
Напомним, что свой титул Гуламирян получил после несостоявшегося боя с Бейбутом Шуменовым. Француз носил титул «временного» чемпиона WBA, а казахстанец — «регулярного». Они должны были определить суперчемпиона в очном поединке. Шуменов выиграл торги, но
В мае 2017-го Гуламирян начал сотрудничество с тренером Абелем Санчесом. Два года он тренировался в Big Bear в США в одном зале с Геннадием Головкиным и Али Ахмедовым, но потом казахстанцы перешли к Джонатану Бэнксу.