«Договоримся о бое за абсолют». Джошуа назвал своего фаворита в реванше Уайлдер — Фьюри

«Фьюри — боец мирового уровня, как и я, причем все еще пытаюсь стать лучше, чтобы выйти на элитарный уровень. Спарринги с ним пойдут мне на пользу. Я не считаю себя слишком модным для того, чтобы перестать учиться. Считаю, что Фьюри в случае победы над Уайлдером без проблем пойдет навстречу при переговорах о бое за абсолют. Уверен, мы с Тайсоном договоримся, в отличие от Уайлдера. По этой причине я болел за Фьюри тогда, да и сейчас буду. Если бы я был азартным игроком на ставках, выбрал бы Фьюри», — цитирует Джошуа vRinge.com.