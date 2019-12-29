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12:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Договоримся о бое за абсолют». Джошуа назвал своего фаворита в реванше Уайлдер — Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа рассказал, за кого будет болеть в предстоящем реванше между чемпионом WBC Деонтеем Уайлдерщм и бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

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Источник: AP 2019

Он отметил, что будет болеть за своего земляка и назвал причины для этого.

«Фьюри — боец мирового уровня, как и я, причем все еще пытаюсь стать лучше, чтобы выйти на элитарный уровень. Спарринги с ним пойдут мне на пользу. Я не считаю себя слишком модным для того, чтобы перестать учиться. Считаю, что Фьюри в случае победы над Уайлдером без проблем пойдет навстречу при переговорах о бое за абсолют. Уверен, мы с Тайсоном договоримся, в отличие от Уайлдера. По этой причине я болел за Фьюри тогда, да и сейчас буду. Если бы я был азартным игроком на ставках, выбрал бы Фьюри», — цитирует Джошуа vRinge.com.

Напомним, Уайлдер и Фьюри проведут реванш 22 февраля на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Первый бой между боксерами прошел 1 декабря 2018 года в Staples Center в Лос-Анджелесе и завершился ничьей. В том поединке Фьюри дважды вставал после нокдаунов в девятом и 11-м раундах.

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