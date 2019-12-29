Жан Паскаль удержал титул чемпиона мира в бою с двумя нокдаунами

Источник: AP 2019

Канадский боксер защитил свой титул от посягательств шведа Баду Джека, победив раздельным судейским решением по итогам 12-ти раундов.

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Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США).

Отметим, что оба боксера провели равный бой и оба по ходу поединка побывали в нокдаунах.

В четвертом раунде на канвас упал Джек, а в 12-м — Паскаль.