Жан Паскаль удержал титул чемпиона мира в бою с двумя нокдаунами
Жан Паскаль удержал титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Жан Паскаль удержал титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Канадский боксер защитил свой титул от посягательств шведа Баду Джека, победив раздельным судейским решением по итогам 12-ти раундов.
Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США).
Отметим, что оба боксера провели равный бой и оба по ходу поединка побывали в нокдаунах.
В четвертом раунде на канвас упал Джек, а в 12-м — Паскаль.
Напомним, в главном событии этого шоу пройдет бой за вакантный титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в легком весе между американцем Жервонтой Дэвисом (22−0, 21 KO) и кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30−2, 18 KO).