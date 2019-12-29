Олимпийский чемпион после спаррингов с Елеусиновым проиграл титульный бой протеже Мейвезера

Его бой против кубинца Юриоркиса Гамбоа стал главным в вечере бокса на арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США). На кону стоял вакантный титул.

Боксеры прошли почти всю дистанцию. Дэвис отправил соперника в нокдаун сначала во втором раунде, потом в восьмом, но тот продолжал вести бой. В 12-м раунде, когда Гамбоа снова оказался на канвасе, судья остановил поединок.