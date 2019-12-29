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13:09 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион после спаррингов с Елеусиновым проиграл титульный бой протеже Мейвезера

25-летний американский боксер Джервонта Дэвис завоевал титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA в легком весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Его бой против кубинца Юриоркиса Гамбоа стал главным в вечере бокса на арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США). На кону стоял вакантный титул.

Боксеры прошли почти всю дистанцию. Дэвис отправил соперника в нокдаун сначала во втором раунде, потом в восьмом, но тот продолжал вести бой. В 12-м раунде, когда Гамбоа снова оказался на канвасе, судья остановил поединок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что дела Дэвиса ведет промоутерская компания Флойда Мейвезера-младшего. Гамбоа же, бывший чемпион в трех весовых категориях и олимпийский чемпион-2004, проводил спарринги с казахстанцем Данияром Елеусиновым.

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