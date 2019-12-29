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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира побывал в нокдауне и сенсационно проиграл боксеру с пятью поражениями

Экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии IBF венесуэлец Хосе Ускатеги (29−4, 24 KO) неожиданно проиграл американцу Лайонеллу Томпсону (22−5, 12 KO), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2019

Поединок на арене State Farm Arena в Атланте (штат Джорджия, США) продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение — 95−94 и дважды 96−92 в пользу Томпсона. При этом в первой трехминутке победитель отправлял соперника в нокдаун, но в четвертом сам лишился одного балла за нарушение правил.

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Для 29-летнего Ускатеги это поражение стало третьим в карьере — ранее он проигрывал американцам Андре Дирреллу (27−3, 17 КО), у которого потом взял реванш, и Калебу Планту (19−0, 11 КО), отобравшим у него титул IBF.

34-летний Томпсон, одержавший 22-ю победу, никогда в карьере не дрался за титул чемпиона мира. Самый известный бой американец провел в сентябре 2012 года, когда проиграл нокаутом будущему обладателю титулов WBO, WBA (Super), IBF и IBO в полутяжелом весе россиянину Сергею Ковалеву (34−4−1, 29 КО).

Добавим, что в главном событии вечера бокса в Атланте американец Джервонта Дэвис (23−0, 20 КО) нокаутировал олимпийского чемпиона кубинца Юриеркиса Гамбоа (30−3, 18 КО) и завоевал вакантный титул «регулярного» чемпиона WBA, а соглавном — канадец Жан Паскаль (35−6−1, 20 КО) решением выиграл у шведа Баду Джека (22−3−3, 13 КО) и защитил пояс WBA (Regular) в полутяжелом дивизионе.

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