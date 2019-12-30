«Мы заключим сделку». Сопромоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

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В уходящем году GGG провел два боя. В июне казахстанец дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав канадца Стива Роллса. А в октябре Головкин завоевал два титула, победив украинца Сергея Деревянченко.

«Поединок Головкина против Деревянченко был претендентом на звание “Бой года”, хотя никто этого не ждал. Возможно, люди немного списывают Головкина со счетов, но я думаю, что он чувствует себя хорошо. У него будет огненный 2020 год. Альвареса нельзя было достать в 2019 году, поскольку у него были бои с Дэниэлом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Возможно, в 2020 году “Канело” подерется против Каллума Смита или Билли Джо Сондерса, а затем встретится с Головкиным. Его послужной список — это весомая мотивация, разве не так? Однако Головкин находится в таком положении, когда нужно ждать звонка. Когда он поступит и начнутся переговоры, я надеюсь, что мы заключим сделку», — сказал Хирн.

Промоутер надеется устроить трилогию GGG против мексиканца Сауля Альвареса (53−1−2, 36 КО) в 2020 году. По мнению Хирна, «Канело» может согласиться на бой с Головкиным в сентябре следующего года. Предыдущие два поединка соперники провели также в сентябре: в 2017 году свели бой вничью, а годом позже минимально победил мексиканец.