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11:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы заключим сделку». Сопромоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который с недавнего времени сотрудничает с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), заявил в подкасте SI Boxing о том, что в следующем году казахстанский боксер снова громко заявит о себе.

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В уходящем году GGG провел два боя. В июне казахстанец дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав канадца Стива Роллса. А в октябре Головкин завоевал два титула, победив украинца Сергея Деревянченко.

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«Поединок Головкина против Деревянченко был претендентом на звание “Бой года”, хотя никто этого не ждал. Возможно, люди немного списывают Головкина со счетов, но я думаю, что он чувствует себя хорошо. У него будет огненный 2020 год. Альвареса нельзя было достать в 2019 году, поскольку у него были бои с Дэниэлом Джейкобсом и Сергеем Ковалевым. Возможно, в 2020 году “Канело” подерется против Каллума Смита или Билли Джо Сондерса, а затем встретится с Головкиным. Его послужной список — это весомая мотивация, разве не так? Однако Головкин находится в таком положении, когда нужно ждать звонка. Когда он поступит и начнутся переговоры, я надеюсь, что мы заключим сделку», — сказал Хирн.

Промоутер надеется устроить трилогию GGG против мексиканца Сауля Альвареса (53−1−2, 36 КО) в 2020 году. По мнению Хирна, «Канело» может согласиться на бой с Головкиным в сентябре следующего года. Предыдущие два поединка соперники провели также в сентябре: в 2017 году свели бой вничью, а годом позже минимально победил мексиканец.

«У “Канело” будут крупные бои и большие гонорары, но очевидно, что он хочет драться на День независимости Мексики. Сейчас декабрь, вскоре наступит январь. Команде Альвареса нужно делать какие-то шаги. Я думаю, что у “Канело” есть четкая стратегия — устроить бой с Головкиным в сентябре. Я действительно в это верю. Я просто чувствую, что мы увидим этот бой в 2020 году. Головкин недавно дрался с Сергеем Деревянченко. Ему необходимо провести обязательную защиту. Я думаю, что Камил Шеремета заполнит слот в марте. Считаю, что Головкин будет рад сразиться с “Канело” в сентябре. Я тоже рад этому, ведь мы можем устроить в мае бой с Альваресом для одного из других наших парней (Смита или Сондерса). Так что Головкин находится в хорошей позиции», — резюмировал промоутер.

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