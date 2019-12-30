Старейший журнал о боксе включил бой Головкина в пятерку величайших поединков десятилетия

Четвертое место в рейтинге занял матч-реванш между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, который прошел 15 сентября 2018 года и завершился победой «Канело» решением большинства судей.
«Редко, особенно в современную эпоху, можно увидеть, чтобы два бойца такого очевидного качества стояли и обменивались ударами, едва отступая на протяжении 36 минут. В этом реванше, после их ничейного боя 2017 года, “Канело” был открытием, продемонстрировав превосходное движение верхней части тела и провоцируя Головкина на ошибки. Но GGG тоже был впечатляющим, и в конце 12 напряженных раундов все могло обернуться в любую сторону», — пишет издание.
Полностью ТОП-5 по версии Boxing News выглядит так:
1. Энтони Джошуа — Владимир Кличко (победа Джошуа ТКО11, 29 апреля 2017)
2. Хуан Мануэль Маркес — Мэнни Пакьяо (победа Маркеса КО6, 8 декабря 2012)
3. Наоя Иноуэ — Нонито Донейр (победа Иноуэ по очкам, 17 ноября 2019)
4. Геннадий Головкин — Сауль Альварес II (победа Альвареса по очкам, 15 сентября 2018)
5. Срисакет Сор Рунгвисаи — Роман Гонсалес (победа Рунгвисаи по очкам, 18 марта 2017).