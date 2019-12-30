Старейший журнал о боксе включил бой Головкина в пятерку величайших поединков десятилетия

«Редко, особенно в современную эпоху, можно увидеть, чтобы два бойца такого очевидного качества стояли и обменивались ударами, едва отступая на протяжении 36 минут. В этом реванше, после их ничейного боя 2017 года, “Канело” был открытием, продемонстрировав превосходное движение верхней части тела и провоцируя Головкина на ошибки. Но GGG тоже был впечатляющим, и в конце 12 напряженных раундов все могло обернуться в любую сторону», — пишет издание.