В Калининграде пройдет Всероссийский боксерский форум

— В рамках этого мероприятия пройдет и боксерское шоу, и будет проведена масштабная работа с региональными федерациями, — сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — В частности, будут обсуждаться антидопинговые вопросы, будут проведены тренерские и судейские семинары. Также особое внимание уделим региональному маркетингу. Нам предстоит большая и очень важная работа.