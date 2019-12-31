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31 декабря 2019, источник: Комсомольская правда

В Калининграде пройдет Всероссийский боксерский форум

С 31 января по 1 февраля в Калининграде пройдет второй Всероссийский боксерский форум.

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Как сообщило РИА «Новости», в рамках форума пройдут различные семинары, а завершится мероприятие масштабным боксерским шоу с участием лучших спортсменов.

— В рамках этого мероприятия пройдет и боксерское шоу, и будет проведена масштабная работа с региональными федерациями, — сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — В частности, будут обсуждаться антидопинговые вопросы, будут проведены тренерские и судейские семинары. Также особое внимание уделим региональному маркетингу. Нам предстоит большая и очень важная работа.

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