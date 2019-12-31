В Калининграде пройдет Всероссийский боксерский форум
С 31 января по 1 февраля в Калининграде пройдет второй Всероссийский боксерский форум.
С 31 января по 1 февраля в Калининграде пройдет второй Всероссийский боксерский форум.
Как сообщило РИА «Новости», в рамках форума пройдут различные семинары, а завершится мероприятие масштабным боксерским шоу с участием лучших спортсменов.
— В рамках этого мероприятия пройдет и боксерское шоу, и будет проведена масштабная работа с региональными федерациями, — сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — В частности, будут обсуждаться антидопинговые вопросы, будут проведены тренерские и судейские семинары. Также особое внимание уделим региональному маркетингу. Нам предстоит большая и очень важная работа.