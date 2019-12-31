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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

В профи-боксе состоялся последний в 2019 году бой за титул чемпиона мира

Чемпион мира во втором наилегчайшем весе по версии WBO японец Кадзуто Иока победил пуэрториканца Джейвьера Синтрона и во второй раз защитил свой титул, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: BadLeftHook.com

Поединок стал главным событием вечера бокса в Токио и продлился все 12 раундов. По их итогам судьи вынесли единогласное решение — дважды 116−112 и 115−113.

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Для 30-летнего Иоко эта победа стала 25-й (14 нокаутом) при двух поражениях, а титулом он владеет с декабря 2018 года. В свою очередь 24-летний Синтрон, дебютировавший в боях за пояс чемпиона мира, потерпел первое поражение в карьере после 11 побед (пять досрочно).

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Напомним, что в со-главном событии вечера бокса в Токио местный чемпион WBO в наилегчайшем весе Косеи Танака (15−0, 9 KO) нокаутировал китайца Уланя Толэхацзы (13−4−1, 6 КО).

Отметим, что бой Иока — Синтрон стал последним поединком за титул чемпиона мира в 2019 году.

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