Геннадий Головкин поздравил болельщиков с Новым годом

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поздравил болельщиков с Новым годом, сообщают Vesti.kz.

Напомним, в 2020 году Головкину предстоит провести еще два боя по контракту со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что первый из поединков состоится в марте.