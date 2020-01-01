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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин поздравил болельщиков с Новым годом

В 2020 году GGG предстоит провести два боя.

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Источник: AP 2019

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поздравил болельщиков с Новым годом, сообщают Vesti.kz.

Свои пожелания звезда бокса опубликовал в социальных сетях.

«Желаю всем счастливого Нового 2020 года!» — написал боксер.

Напомним, в 2020 году Головкину предстоит провести еще два боя по контракту со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что первый из поединков состоится в марте.

Во время загрузки произошла ошибка.
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