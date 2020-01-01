Геннадий Головкин поздравил болельщиков с Новым годом
В 2020 году GGG предстоит провести два боя.
В 2020 году GGG предстоит провести два боя.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) поздравил болельщиков с Новым годом, сообщают Vesti.kz.
Свои пожелания звезда бокса опубликовал в социальных сетях.
«Желаю всем счастливого Нового 2020 года!» — написал боксер.
Напомним, в 2020 году Головкину предстоит провести еще два боя по контракту со стриминговым сервисом DAZN. Ожидается, что первый из поединков состоится в марте.